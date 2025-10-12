4 bin yabancı satın almacı WoodTech’te buluştu

RX Tüyap organizasyonunda, Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) iş birliğiyle ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Avrupa Ağaç İşleme Makinesi İmalatçıları Federasyonu (EUMABOIS) desteğiyle düzenlenen fuara bu yıl 4 bini uluslararası olmak üzere toplam 25 bin ziyaretçinin beklendiği etkinlikte, 275’ten fazla firma ve temsilcilik yer alıyor. Katılımcılar, 1.000’in üzerinde makine ve ekipmanı sergiliyor. Fuarda, yaklaşık 100 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefleniyor.

“İhracatta kritik sektörlere hitap ediyoruz”

Fuarın açılışında konuşan RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner, Tüyap Fuarcılık Grubu’nun ihracat açısından stratejik öneme sahip sektörlerde önemli bir rol oynadığını belirtti.

Öner, “Mobilya yan sanayisine yönelik Intermob Fuarı başta olmak üzere, ağaç işleme makineleri ve teknolojilerinin sergilendiği WoodTech ve bitmiş ürünlerin buluştuğu İstanbul Mobilya Fuarı ile üretici, tedarikçi, tasarımcı ve markaları aynı platformda buluşturuyoruz. Ortak akılla iş birliği ortamları oluşturarak sektörlerin sürdürülebilir gelişimine öncülük ediyoruz” dedi.

Öner sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin istikrarlı büyümesi için ihracatta sürekliliği korumamız gerekiyor. Katılımcı firmalarımız, büyük bir özveriyle üretmeye ve ürünlerini dış pazarlara sunmaya devam ediyor. Biz de uluslararası standartlarda hizmet vererek İstanbul’un ve Türkiye’nin küresel ticaretteki rolünü güçlendirmeye çalışıyoruz. Yeni ticari ilişkilerin kurulması ve katılımcıların doğru alıcılarla buluşması öncelikli hedeflerimiz arasında. Ağaç işleme makineleri sektörü, istikrarlı bir şekilde cari fazla veriyor; ihracatını her koşulda stabil tutmayı başarıyor ve bu başarıyı WoodTech ile taçlandırıyor.”

“Sektör sekiz yıldır cari fazla veriyor”

Sektörün 2017 yılından bu yana kesintisiz olarak cari fazla verdiğini vurgulayan AİMSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak da, “En önemli ihracat pazarlarımızın başında Avrupa Birliği ülkeleri geliyor. Bu yıl özel olarak İspanya öne çıkan pazarlarımız arasında yer alıyor. WoodTech, yılın ikinci yarısındaki ihracat rakamlarına doğrudan katkı sağlayacak. Akıllı üretim hatlarının yanı sıra yapay zekâ tabanlı, etiketli ağaç işleme makineleri fuar boyunca sergilenecek. Avrupa standartlarında bir etkinliğe RX Tüyap iş birliğiyle imza atmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.