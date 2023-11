4 binden fazla konut, yıl sonuna kadar teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda iş insanları ile bir araya geldiği toplantıda, Gazze'de bir aydan fazladır insanlık ve savaş suçu işlendiğini, Gazzelilerin bir taraftan açlıkla, diğer taraftan ağır bombardımanla kıyıma uğratıldığını söyledi.

Binlerce sivilin hedef alındığı bu katliamın önüne geçilmesinin şu anda insanlığın en önemli ve öncelikli meselesi olduğuna dikkati çeken Yılmaz, bunun için en hızlı şekilde ateşkesin sağlanması ardından da kalıcı barışa giden yolun açılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bugün de Filistinli kardeşlerinin ve Filistin davasının yanında olduğunu vurgulayan Yılmaz, "İnsani yardımlar anlamında öncü bir ülke olduk bu süreçte. Mısır'a çok sayıda uçakla yardım iletildi. Refah sınır kapısından, imkan oluştukça, oradaki mazlum halka, zulüm altında olan halka destek olmak için her türlü gayreti sarf ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda Gazzeli mazlum ve mağdurların haklarını savunduğunu, dünyada onların sesi olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bu konularda en açık net konuşan, tavrını ortaya koyan önde gelen bir lider olarak her türlü diplomatik çabayı da ortaya koymaktadır. Özellikle kalıcı çözüm sağlanması noktasında her türlü fikri, projeyi, politikayı ortaya koyan bir ülkedir Türkiye Cumhuriyeti. Böyle bir süreç olması halinde de garantör ülke olma alternatifi dahil olmak üzere her türlü imkanını harekete geçirmektedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türk Devletleri Teşkilatının son zirvesinde sivil koruma mekanizmasının kurulması için adım atılması konusunu gündeme getirdiğini hatırlatan Yılmaz, buna benzer pek çok insani ve diplomatik çabanın devam ettiğini ve yoğun bir mesai içinde olduklarını anlattı.

"Malatya, Doğu'nun en girişimci illerinin başında geliyor"

Yılmaz, Malatya'da son 21 yılda yaklaşık 79 milyar liralık yatırım harcaması yapıldığını, 2003'te sadece 36 kilometre bölünmüş yol varken bunun bugün 464 kilometreye çıktığını kaydetti. Yılmaz, Malatya-Hekimhan yolu, Malatya-Elazığ yolu, Kömürhan Köprüsü, Elazığ-Malatya yolu, Battalgazi-il yolu, Arapgir-Divriği yolu, Yazıhan-Kurşunlu yolu, Malatya-Darende Ayrımı-Gölbaşı Beşinci Bölge Hududu yolu, Elazığ-Malatya-Pütürge Ayrımı yolunun tamamlandığını bildirdi.

Malatya Kuzey Çevre Yolu'nun birinci kesimini oluşturan 26 kilometre ve 1244 metre uzunluğundaki 10 köprünün tamamlanarak 2 Nisan 2022'de açıldığını anımsatan Yılmaz, havaalanına yeni terminal binası yapımının da devam ettiğini belirtti.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Malatya'da milli eğitim alanında 1,5 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirmişiz. Derslik sayımızı 4817'den 9448'e yükseltmişiz. Öğrencilerimizin her kademede rahat şekilde eğitim alması için fiziki şartlarımızı oldukça iyi bir noktaya taşımış durumdayız. İnönü Üniversitemize yatırımlar yaptığımız gibi yeni bir üniversite de kurduk, artık iki üniversitesi olan bir şehrimiz haline geldi Malatya. Baraj, sulama, su işleri alanına 4,7 milyar liralık yatırım yapmışız. 14 baraj, 49 taşkın koruma tesisi, 12 sulama tesisi, 10 HES tesisi inşa etmişiz. Çiftçilerimize 2 milyar liraya yakın tarımsal destek sağlamışız ve yine bu süreçte bölgede özellikle sağladığımız huzur, güven ortamıyla yatırım ortamındaki iyileşmelerle, altyapıdaki iyileşmelerle özel sektör yatırımlarında da ciddi hamle yaşandığını görüyoruz. 2002-2022 tarihleri arasında Malatya için 23,3 milyar lira özel sektör sabit yatırım tutarı gerçekleşmiş ve 70 bin 473 kişilik istihdam öngören 1114 yatırım teşvik belgesi düzenlenmiş. Dolayısıyla özel sektörün de çok üst düzeyde harekete geçtiğini görüyoruz. Malatya, Doğu'nun en girişimci illerinin başında geliyor. Bu anlamda da gerçekten Malatya ile iftihar ediyoruz."

Malatya'da enerji alanında da önemli yatırımlar yapıldığı anlatan Yılmaz, 21 yılda 1 milyar liraya yakın maliyetle 230 megavat kurulu güce sahip santraller yapıldığını ve bazılarının inşasının devam ettiğini söyledi.

Merkez ve 9 ilçe doğal gaz kullanıldığını dile getiren Yılmaz, 2024'te Kale ve Arguvan, 2026'da da Pütürge ve Doğanyol'a doğal gaz getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Cevdet Yılmaz, sağlıkta da önemli merkez konumundaki Malatya'da Turgut Özel Tıp Merkezi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 12 devlet hastanesi, 4 özel hastane, 97 aile sağlığı merkezi bulunduğu bilgisini paylaştı.

Malatya Onkoloji Hastanesinden Battal Gazi Devlet Hastanesine birçok projeyi tamamlayarak hizmete sunduklarını vurgulayan Yılmaz, ildeki tüm hastanelerin toplam yatak kapasitesinin 3485 olduğunu kaydetti.

"Toplamda 2 bin 400 iş yeri yapılacak"

Deprem sonrası çalışmalarla, kalıcı konutların ve tahrip olan altyapının inşasıyla bölgenin sosyoekonomik olarak yeniden canlanmasını hedeflediklerini ifade eden Yılmaz, bu kapsamda iş yeri hasar gören, yıkılan küçük sanayi esnafının ihtiyacını karşılamak amacıyla ilk etapta 714, toplamda 2 bin 400 iş yeri yapılmasının planlandığını belirtti.

Yılmaz, belediyeleri "tanıtımcı" ve "yatırımcı" olarak ikiye ayırdığını, Malatya Büyükşehir Belediyesinin ise önemli bir yatırımcı belediye olduğunu söyledi.

Malatya'nın ekonomisinde kuru ve yaş kayısının çok önemli olduğuna, ortalama 500 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatının yapıldığına dikkati çeken Yılmaz, kayısından daha fazla katma değer elde edilmesini gerektiğini anlattı.

Malatya'da deprem sonrası yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Malatya'da şu an itibarıyla 22 bin civarında konutun inşaatı devam ediyor gerek şehir merkezinde gerek kırsalda. 4 binden fazla konutumuzu yıl sonuna kadar teslim etmiş olacağız. Çok şükür açıkta hiçbir vatandaşımız yok, hepsi konteynerlerde, belli standartlarda ihtiyaçları gideriliyor. En hızlı şekilde hak sahipliği çalışmalarını tamamlama gayreti içindeyiz. Yakın bir zamanda bu çalışmalar bitmiş olacak. Tabii bazı itiraz süreçleri, bildiğiniz hukuki süreçler var. Onları da elimizden geldiğince hızlandırıyoruz. Ankara'da güçlü bir koordinasyon yapısı oluşturmuş durumdayız."

Deprem sonrası bütün acil müdahalelerin yapıldığını, kalıcı çözümlere odaklandıklarını belirten Yılmaz, "Türkiye bu yıl ve gelecek yıl ağırlıklı olmak üzere depremin yaralarını sarmaya 3 trilyon liradan fazla para harcayacak." bilgisini aktardı.

Bu yıl 762 milyar liranın deprem bölgesine aktarıldığını, 2024 içinse 1 trilyon 28 milyar liranın depremden zarar gören iller için ayrıldığını bildiren Yılmaz, "Bu sadece merkezi idare olarak yaptıklarımız. Belediyelerimiz var, kamu iktisadi teşekkürleri var, onları saymıyorum. Dolayısıyla büyük fedakarlıklar yapıyoruz gerçekten ama inşallah bunları tamamladığımızda eskisinden de daha güçlü bir şekilde bu illerimiz yoluna devam edecekler." dedi.

Bakırcılar Çarşısı'nın ilk etabında 7 bin 600 metrekarelik iş yeri ve otopark inşa edilecek

Malatya'daki ticari hayatın canlanması için Malatya Çarşısı Projesi'ni başlattıklarını hatırlatan Yılmaz, 120 dönüm alanda 5000 yeni iş yeri tasarlandığını, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında ise ilk temelin tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda atıldığını, 250 bin metrekarelik alanda kurulacak Bakırcılar Çarşısı'nın ilk etabında, 7 bin 600 metrekarelik bölümde 293 dükkan ve 165 araçlık kapalı otopark inşa edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bütün bu çalışmaların koordineli şekilde bütün kurumların katkısıyla, sivil toplum, yerel yönetim ve iş dünyasıyla sürdürüleceğini sözlerine ekledi.