4 ildeki 45 alan GES YEKA sahası ilan edildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 4 ilde güneş enerjisine dayalı 45 yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) ilan etti.
AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yenilenebilir enerji kaynak alanına (YEKA) ilişkin ilanı Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, Aksaray, Antalya, Muş ve Van illerinde kapasiteleri 10 ila 20 megavat olan 45 YEKA belirlendi.
İlanda, toplam kapasitesi 475 megavat olan söz konusu alanların büyüklük ve konum bilgilerine yer verildi.