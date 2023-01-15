4 ildeki 5 arazi YEKA ilan edildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Mersin, Niğde, Konya ve Karaman illerindeki 5 araziyi rüzgar ve güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 4 ilde 5 araziyi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak belirledi. Bakanlığın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Mersin, Niğde, Konya ve Karaman'da rüzgar ve güneş enerjisine dayalı 5 YEKA belirlendi.
Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları, krokileri bilgileri ve alan büyüklükleri paylaşıldı.