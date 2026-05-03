4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya inecek

Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep’i kapsayan hızlı tren projesinde çalışmalar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarsus’taki tünel geçişinde incelemelerde bulunarak proje hakkında bilgi verdi.

Projeye göre hat, toplam 312 kilometre uzunluğunda inşa ediliyor. Saatte 200 kilometre hıza uygun planlanan demir yolu hattının, ilerleyen süreçte farklı yönlere uzatılması da gündemde.

Tarsus şehir geçişinde yaklaşık 2 bin 400 metrelik bölümün yer altına alınması planlanıyor. Bu düzenlemeyle mevcut hattın şehir içindeki etkisinin azaltılması ve üst kısmın farklı kullanım alanlarına açılması hedefleniyor.

Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Demir yolumuz esasında şehrimizi bir anlamda ikiye bölen bir yapıya sahip. Daha çok hemzemin geçitlerin bulunduğu bir bölge. Biz burada yaptığımız değerlendirmede hem şehrin içerisinde insanımız bavuluyla yürüyüp istasyona gitsin, oradan trene binsin hem de mümkün olduğu kadar hayatı bölmesin düşüncesiyle, 2 bin 400 metrelik bir bölümü tamamen yeraltına alarak, üstündeki kesimi hayatın bütünleşmesine, sosyal faaliyetlerinin yapılmasına imkan sağlayacak bir alan haline getirmiş olduk.”

Mersin ile Adana arasındaki hattın yıl sonuna kadar tamamlanması, ardından test sürecinin başlatılması planlanıyor. Hattın sonraki aşamada hizmete açılması öngörülüyor.

Uraloğlu, bu sürece ilişkin olarak, “Demir yolunda inşallah Mersin ile Adana arasını bu senenin sonunda bitirerek önümüzdeki senenin ilk aylarında testlerini yapıp hizmete açmayı planlıyoruz.” dedi.

Seyahat süresi kısalacak

Proje tamamlandığında Mersin ile Gaziantep arasındaki seyahat süresinin yaklaşık 6,5 saatten 2 saat 15 dakikaya düşmesi bekleniyor. Hattın yıllık 3 milyonun üzerinde yolcu ve yaklaşık 37 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşacağı tahmin ediliyor.