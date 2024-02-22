4 kişilik ailenin “iletişim” faturası 2 yılda 2 kat arttı

Selenay YAĞCI/İSTANBUL

Telefon faturalarındaki cep yakan fiyatlar tüketicinin bütçesini sarsıyor. 4 kişilik bir ailenin haberleşme harcaması 2 yılda 2 katına çıktı. Mobil operatör ve internet hizmetlerinin fiyatlarındaki artış kullanıcıların taahhütlerine göre değişkenlik gösteriyor. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’nin (TELKODER) araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin yıllık haberleşme giderleri 2021 yılındaki 4 bin 238 TL seviyesinden 2022’de 5 bin 306 TL’ye, 2023’te ise 8 bin 934 TL’ye ulaştı. Haberleşme harcamalarında ödenen vergi tutarı da 2021’de 927 TL iken 2022’de bin 161 TL’ye, 2023’te 2 bin 62 TL’ye çıktı.

Şikayet Var internet sitesinde telekom faturalarına yönelik şikayetler son 6 ayda yüzde 50 arttı. Tüketicilerin birçoğu taahhüt bitiminde kullandıkları paketlerin fiyatının iki kat artmasından yakınıyor. 2022 yılında 335 TL olan bir internet tarifesi için bugün 650 TL’ ödemek gerekiyor. GSM şirketleri ise zamların enflasyon ortamında normal olduğunu hatta düşük kaldığını savunurken, artış oranlarının yüksek olmasının taahhütler sebebiyle yıllık yapılan fiyat değişiklikleri olduğunu belirtiyorlar.

“Vergiler ucuz iletişimi zorlaştırıyor”

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, 2023’te iletişim harcamalarında gözlenen 3 bin 628 liralık artışın ilk kez bu kadar yüksek seviyede gerçekleştiğini belirtti. Bu yıl da iletişim giderlerinin artacağına dikkat çeken Teberci, kur dalgalanmaları ve vergilerin artırılmasının aile haberleşme giderlerine ilişkin faturaların yükselmesinde önemli bir rol oynadığını kaydetti. Teberci, “2017 sonuna kadar mobil telefonda yüzde 25, sabit telefonda yüzde 15 ve internet erişiminde yüzde 5 olarak uygulanan Özel İletişim Vergisi (ÖİV), 2018’de tüm hizmetlerde yüzde 7,5 olarak değiştirilmişti. Özel İletişim Vergisi 2021’de yüzde 10 çıkarıldı. Ayrıca 2023 yılında KDV artarak yüzde 20 oldu. Dünyanın hiçbir yerinde uygulanmayan ÖİV’nin kaldırılması gerek. Ayrıca KDV’nin bu kadar yüksek olmaması gerektiğini vurgulamak isteriz. Bu artışlar vatandaşlarımızın ucuz haberleşme hizmeti alma haklarını zorluyor. İçinde bulunduğumuz 2024 yılında serbestleşme ve tam rekabetin tesis edilmesiyle bu vergi yüklerinin azaltılması konusunda devletimizin gerekli adımları atacağına inanıyoruz” dedi.

Abone başına gelirde ortalama yüzde 60 artış

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) son 9 aylık verilerine bakıldığında Turkcell abone başına gelirini (ARPU) yüzde 66, Vodafone yüzde 63, Türk Telekom ise yüzde 60 artırdı. 2023 yılı üçüncü çeyrekte ise Avrupa ülkelerinde ortalama ARPU 17,39 Euro’ya, Türkiye’de 3,96 Euro’ya çıktı. 2022 yılında Avrupa ülkelerinde ortalama ARPU 17,28 Euro iken Türkiye’de 3,7 Euro’ydu. Abone başına gelirde 2023 yılı üçüncü çeyrekte lider yine Turkcell oldu. Turkcell’in abone başına aylık geliri 2023’ün üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 22 artarak 108,8 TL’den 132,8 TL’ye çıktı. Vodafone’da ise yüzde 20 artışla 92,9 TL’den 111,8 TL’ye, Türk Telekom’da ise yüzde 19 artışla 85 TL’den 101,9 TL’ye ulaştı. 2022 yılı dördüncü çeyrekte Turkcell’in abone başına aylık geliri 79,4 TL Vodafone’un 68,2 TL ve Türk Telekom’un ise 63,4 TL’ydi.

4. GSM OPERATÖRÜ FİYATLARA REKABET GETİRECEK

İşletmelere toplu SMS, sanal telefon santrali gibi hizmetler veren NetGSM, Türkiye’de dördüncü GSM operatörü olmak için kolları sıvadı. “0510” numara blokuyla abone alımına başlayan şirketin, kendine ait baz istasyonları yok. Tıpkı Türk Telekom’un altyapısını kullanarak sabit internet hizmeti veren servis sağlayıcılarına benzer şekilde Turkcell’in mobil şebeke altyapısını kullanıyor. Henüz 3 gündür abone alımına başlayan NetGSM diğer operatörlerden neredeyse iki kat ucuz paket fi yatlarıyla dikkat çekti. NetGSM’de 20 GB internet, 1000 dakika konuşma ve 100 SMS’lik paketi aylık 179 TL iken, Turkcell’de 20 GB internet, 2000 dakika konuşma ve 500 SMS’lik paketi aylık 430 TL, Vodafone’un 20 GB internet, 1000 dakika konuşma ve 250 SMS’lik paketi aylık 335 TL, Türk Telekom’da 20 GB internet, 1000 dakika konuşma ve 250 SMS’lik paketi aylık 340 TL. Henüz çok yeni olan şirket için, Şikayet Var’da müşteri destek hattının iyi çalışmadığı, telefonların iyi çekmediği konusunda birçok tüketici yorumu da bulunuyor