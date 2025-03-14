4 kişilik bir ailenin tatlı masrafı 1500 liraya dayandı

Ramazanla birlikte tatlıcılarda da yoğunluk devam ediyor. İftarda tatlı keyfi yapmak isteyenler pastanelerin ve tatlıcıların yolunu tutuyor.

Bu yıl, özellikle maliyeti düşük ve uygun fiyata sunulan sütlü tatlılar tercih ediliyor. Geleneksel tatlıların ilk sırasında yer alan baklava da tercih edilenler arasında geliyor. Özellikle mekik baklava ve Dubai baklavası da en çok rağbet gören tatlılar arasında yer alıyor.

Ramazanda tatlıya talep arttı

9 yıldır tatlı sektöründe hizmet veren Müslüm Kurt, Ramazan ayının bereketini yaşadıklarını ifade ederek, tatlıya olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Vatandaşların özellikle sütlü tatlılara ve mekik tatlısına yöneldiğini belirten Kurt, daha hafif olmaları nedeniyle güllaç, soğuk kadayıf, soğuk baklava ve diğer sütlü tatlılar yoğun talep görüyor. Bunların yanı sıra, en çok tercih edilen ürünümüz ise Antep mekik. Bu tatlıyı gerçek Antep baklavası usulüyle, koyun sade yağı kullanarak hazırlıyoruz. Diğer ürünlerimizde ise inek sade yağı tercih ediyoruz. Antep baklavası isteyen müşterilerimize ikram ettiğimizde, hemen onu tercih ediyorlar. Şu anda en çok talep gören tatlımız da Antep mekik diyebiliriz. Kilosu bin 100 lira, diğer sütlü tatlılarımız ise 950 liradan satışa sunuluyor" dedi.

Çikolatasından esinlenip, baklavasını yaptılar

Dubai çikolatasından esinlenerek yaptıkları Dubai baklavasının da yoğun ilgi gördüğünü belirten Müslüm Kurt, "Dubai tatlısı, çikolatasından sonra yoğun talep görmeye başlamıştı. Bizde bundan esinlenerek bir çalışma yaptık ve Dubai baklavası hazırladık. Bu tatlıda baklavayı çikolata ile kaplıyoruz. İçeriği üzerinde de özel çalışmalar yaptık ve şu an oldukça revaçta. Dubai baklavasının kilo fiyatı da bin 100 lira" diye konuştu.

4 kişilik ailenin tatlı masrafı 1500 liraya dayandı

4 kişilik bir ailenin tatlı yeme maliyetinin bin lira ile bin 200 lira arasında değişeceğini aktaran Kurt, "4 kişilik bir aile olarak gelindiğinde künefe, çay, çerez, meyve ve süt ikram ediyoruz. İkramların ardından da kahve servis ediyoruz. Toplam hesap ise bin lira ile bin 200 lira arasında değişiyor. Son olarak, vatandaşlarımıza tatlı tüketmelerini mutlaka tavsiye ediyorum. Kan şekeri düştüğünde tatlı, kan şekerini dengeler ve biz de bu dengeyi sağlayarak müşterilerimizi sahura uğurluyoruz" ifadelerini kullandı.