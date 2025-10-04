4. Sigorta Sektörü İşbirliği Fuarı ve Kongresi, sektörün önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi

Yeşilköy'de bir otelde yapılan program, 3 gün boyunca sektör temsilcileriyle yerli ve yabancı paydaşları buluşturdu.

Fuar kapsamında sigortacılık sektöründe teknolojik dönüşüm, yapay zeka uygulamaları ve sektörel gelişmelerin ele alındığı paneller düzenlendi. Ziyaretçiler, ücretsiz katılım sağlanan fuarda sigorta şirketlerinin ürün ve hizmetlerine ilişkin bilgi aldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, burada yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak temas edilen sektörlerde tüketici haklarının korunmasına yönelik düzenlemeleri sürdürülebilir şekilde hayata geçirebilmek için paydaşlarla işbirliğine önem verdiklerini belirtti.

Kredi bağlantılı sigortalarda tüketici odaklı düzenleme vurgusu

Gürcan, kredi bağlantılı sigorta sözleşmelerinde, satıcı ve sağlayıcı tarafları temsilen Türkiye Sigortalar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği gibi kuruluşlardan alınan görüşlerle hareket ettiklerini, tüketici lehine geliştirilecek faaliyetlere katkı sunduklarını ifade etti.

Sigorta şirketleri ve ilgili kamu kurumlarıyla güçlü işbirlikleri yürüttüklerini belirten Gürcan, "Bu işbirliğimizi sigortacılık sektöründe yetkisiz faaliyet gösteren ve tüketicimizi mağdur eden girişimlerin incelenmesi ve soruşturulması yönünde de yürütüyoruz. Bu çerçevede SEDDK tarafından Bakanlığımıza bildirilen şirketleri de faaliyet olarak inceleme altına alıyoruz. Denetim gerekliliklerimiz doğrultusunda bunları hassasiyetle denetliyoruz." dedi.

"Sigortacılık sektörümüzün talepleri doğrultusunda yeni düzenlemeleri hayata geçirdik"

Yıl içinde Bakanlık olarak ticari defterlerin elektronik ortamda tutulabilmesine yönelik mevzuatı çıkardıklarını ve elektronik ticari defter sistemini devreye aldıklarını dile getiren Gürcan, "Sigortacılık sektörümüzün talepleri doğrultusunda bu alandaki yeni düzenlemeleri hayata geçirdik. Bakanlığımızın görev ve yetkileri çerçevesinde sigortacılık sektörümüzle işbirliği içinde yürüttüğümüz işlemlerin geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik güçlü irademiz bulunmaktadır." diye konuştu.

Gürcan, Bakanlık sorumluluğunda bulunan lisanslı depoculukla tarım ürünlerinin standartlara uygun şekilde muhafaza edilmesini sağladıklarını, bu sistemin fiyat istikrarına da katkıda bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'de toplam 260 lisanslı depo şirketinin bulunduğu bilgisini veren Gürcan, bu şirketlerin toplam 360 noktada 14 milyon ton kapasiteyle faaliyet gösterdiğini söyledi.

Gürcan, mevzuatla lisanslı depo şirketlerinin lisanslı depoları da sigortalayarak güvence altına aldıklarını ifade etti.

Lisanslı depoculuk sisteminde depoların ve ürünlerin güvenliği bakımından sigortacılığın çok önem verdikleri bir mekanizma olduğunun altını çizen Gürcan, "Türkiye'nin tarım ürünlerini depolama kapasitesini ve tarım ürünlerinin ticaretini ileri seviyeye yükseltirken, bu alanın güven mekanizmalarından olan sigortacılığın da ihtiyaç olan hususlarda paydaşlarımızla işbirliğini güçlendirmeyi umut ediyoruz." dedi.

Öne çıkan başlıklar: İklim değişikliği ve yapay zeka

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut da İstanbul'un ulaşım imkanları ve coğrafi avantajlarıyla 4. Uluslararası Sigortacılık Fuarı'na ev sahipliği yaptığını söyledi.

Korkut, fuarda şirketlerin üst düzey yöneticileriyle acentelerin doğrudan temas kurma fırsatı yakaladığını belirterek, bunun sektör açısından önemli bir buluşma olduğunu ifade etti.

Fuarın farkındalık yaratarak sektörün büyümesine katkı sağladığını vurgulayan Korkut, fuarda iklim değişikliği, yapay zeka gibi konuların öne çıkarıldığını dile getirdi.

Korkut, fuar kapsamında düzenlenen panellere sigorta şirketlerinden üst düzey yöneticilerin katıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Acentelerin büyümesi, büyümesinin önündeki engeller, pazardaki payın artırılması, sektörün payının artırılması konuşuldu. Yurt dışı bağlantılı şirketlerin temaslarını bizlere aktarması, gelecekte nasıl bir pozisyon alacağımız, hangi yolda yürüyeceğimiz, dijital olarak neler yapmamız gerektiği, ölçek ekonomisinde büyümemiz ve yol gösterici olması açısından çok önemliydi."