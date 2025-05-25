4 şirketten temettü kararı: Ödeme miktarları ve tarihleri belli oldu
Borsa İstanbul'da işlem gören dört şirket yarın temettü dağıtımını gerçekleştirecek.
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Şirketler elde ettikleri karlarını hissedarlarıyla paylaşmaya devam ediyor. Güçlü şirketlerin temettü dağıtım verimliliği yüksek oluyor ve yatırımcılar da bu şirketlere ilgi duyuyor.
4 şirketten temettü kararı
Anadolu Isuzu 1 TL nominal değerli pay için net 1.6865078 lira, Coca Cola 0.9113699 lira, Lokman Hekim 0.3541666 lira, Mavi Giyim ise 0.9962167 lira temettü ödemesi gerçekleştirecek.
Ekonomi