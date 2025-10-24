4 ülke gri listeden çıkarıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te, 20-24 Ekim tarihlerinde Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde faaliyet gösteren FATF Genel Kurulu tamamlandı.

FATF'den yapılan açıklamaya göre, Güney Afrika, Nijerya, Mozambik ve Burkina Faso, "gri liste" olarak tabir edilen "artırılmış izleme sürecinden" çıkarıldı.

Genel Kurul, daha önce karşılıklı değerlendirmeler sırasında tespit edilen stratejik kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede (AML/CFT) eksikliklerini giderme konusunda kaydettikleri ilerlemeden dolayı bu ülkeleri tebrik etti.

Güney Afrika ve Nijerya Şubat 2023’te, Mozambik Ekim 2022’de, Burkina Faso ise Şubat 2021’de FATF’in gri listesine alınmıştı.

Gri listeden çıkarılma kararının ardından Güney Afrika randı ve Nijerya nairasının diğer para birimleri karşısında değer kazandığı gözlendi.