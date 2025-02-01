  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. 4 yıl önce hobi olarak nergis yetiştiriciliğine başladı, şimdi geçim kaynağı oldu!
Takip Et

4 yıl önce hobi olarak nergis yetiştiriciliğine başladı, şimdi geçim kaynağı oldu!

Mersin’in Mut ilçesinde hobi olarak nergis çiçeği üretmeye başlayan bir Hacer Avcı 5 bin kökten oluşan nergis bahçesi yaptı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
4 yıl önce hobi olarak nergis yetiştiriciliğine başladı, şimdi geçim kaynağı oldu!
Takip Et

Mut ilçesine bağlı Göksu Mahallesi’nde yaşayan, Hacer Avcı (49) , hobi olarak 4 yıl önce başladığı nergis üretiminde 5 bin köke ulaştı.

Tarlada nergis yetiştiriciliği ile uğraşırken zamanın nasıl geçtiğini bilemediğini anlatan Avcı, "Nergis üretimine hobi olarak başladık ama daha da devamı gelecek. Şu anda 5 bin kök var daha arkalı kök yapmayı planlıyoruz. Bu sene biraz çiçek sattık. Bu sene söküp daha fazla tarlaya taşıyıp nergis üretimini artırmayı düşünüyoruz. Bakımı aşırı zor değil kolay" dedi.

"Yetkililerden desteklerini bekliyoruz"

Yetkililerden destek beklediklerini anlatan Ali Avcı ise, "Eşim böyle küçük bir hobi olsun diye nergis yetiştiriciliğine başladı. Bende yardımcı olmaya çalışıyorum. Herkese tavsiye ederim. Yetkililerden de desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.

Cilt ve saç için mucize sabun: Bıttım sabunun faydaları nelerdir?Cilt ve saç için mucize sabun: Bıttım sabunun faydaları nelerdir?Yaşam
Prof. Dr. Aydın Türkmen: Cilt kuruluğu böbrek hastalığının habercisi olabilirProf. Dr. Aydın Türkmen: Cilt kuruluğu böbrek hastalığının habercisi olabilirYaşam
A101 1-7 Şubat Haftanın Yıldızları (A101 1-7 ŞUBAT İNDİRİMLİ ÜRÜNLER)A101 1-7 Şubat Haftanın Yıldızları (A101 1-7 ŞUBAT İNDİRİMLİ ÜRÜNLER)Ekonomi
Show'da çay, toz şeker ve ayçiçek yağında dev indirim! (SHOW 1-6 ŞUBAT İNDİRİMLİ ÜRÜNLER)Show'da çay, toz şeker ve ayçiçek yağında dev indirim! (SHOW 1-6 ŞUBAT İNDİRİMLİ ÜRÜNLER)Ekonomi

 

 

Ekonomi
Almanya vizeyi yumuşattı! Türklere Schengen'de kolaylık sağlandı
Almanya Schengen vizesi başvurusunu yumuşattı
Bakan Göktaş: 43 bin 921 gencimiz Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdu
Bakan Göktaş: 43 bin 921 gencimiz Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdu
Manisa Büyükşehir Belediyesi ilk elektrikli araç şarj istasyonunu kurdu
Manisa Büyükşehir Belediyesi ilk elektrikli araç şarj istasyonunu kurdu
Çiftçilere "14 Şubat'ta kapora dolandırıcılığına dikkat edin" uyarısı!
Çiftçilere "14 Şubat'ta kapora dolandırıcılığına dikkat edin" uyarısı!
Ticaret Bakanı Bolat: Dijitalleşme ile kontrollerde etkinlik artırılacak
Ticaret Bakanı Bolat: Dijitalleşme ile kontrollerde etkinlik artırılacak
İstanbul ocak ayı enflasyonu açıklandı
İstanbul ocak ayı enflasyonu açıklandı