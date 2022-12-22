4 yıllık kayıp telafi edilecek, hedef 10 milyar dolar

İMAM GÜNEŞ

Türkiye ve Suudi Arabistan ikili ticaret ve karşılıklı yatırımlarda vites artırmayı planlıyor. İki ülkenin yaşadığı siyasi kriz sonrasında düşen ticaret hacmi, ilişkilerin yeniden gelişmesiyle sadece Temmuz-Eylül döneminde 1,4 milyar dolara ulaştı. İlk 10 aylık verilere göre ise karşılıklı ticaret 4,3 milyar dolara çıktı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde gerçekleşen “Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu”na katılan kamu ve iş dünyası temsilcileri, ticaretin artırılması ve 10 milyar dolarlık hacme ulaşılması gerektiğini ifade etti. 4 yıl boyunca gerekli sıçramanın yapılamadığını dile getiren temsilciler, kayıpların telafi edileceğini, yatırımların da artması için çalışmalar gerçekleştireceklerini söyledi.

Dün yapılan iş ve yatırım forumuna Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid A. Al Falih, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve DEİK Başkanı Nail Olpak katıldı.

Katılım Finans Kanunu kısa süre içinde tamamlanacak

Türkiye ile Suudi Arabistan'ın 2021 yılında 3,7 milyar dolar olan ticaret hacminin 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde 4,3 milyar dolara yükselmesini memnuniyetle karşıladıklarına değinen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ancak, bu rakamı yeterli görmüyoruz. Suudi Arabistan’ın da 2030 vizyonu çerçevesinde başladığı doğrudan yatırımlarla bölgesel ve sektörel çeşitlendirme amacıyla yaptığı atılımları yakından takip ediyoruz. Kamu Yatırım Fonunun da dünyanın farklı coğrafyalarına yatırımlar yaparak portföyünü çeşitlendirme arzusu içinde olduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz. Türkiye bu çerçevede en cazip fırsatları sunan ülkelerden biridir" dedi.

Bankacılık ve finans sektöründe atılım sürecini başlattıklarına dikkat çeken Nebati, bu kapsamda İstanbul Finans Merkezi (İFM) ile uluslararası sermaye piyasalarına çok büyük fırsatlar sunacaklarını söyleyerek, “İFM projemiz ile İstanbul’un aynı zamanda İslami finansta da bir merkez olmasını sağlamak istiyoruz. Bunun için yakın zamanda Katılım Finans Strateji Belgesini de kamuoyuna duyurduk. Katılım Finans Kanunu çalışmalarımızı da kısa süre içerisinde tamamlayacağız.

"Kızılelma'yı görmenizi tavsiye ederiz"

Karadeniz’de keşfedilen doğalgazın yakın zamanda hanelerle buluşturulacağını ifade eden Nebati, “Yaptığımız uluslararası anlaşmalar ve yatırımlarla Türkiye’yi enerji merkezi haline getiriyoruz. Türkiye olarak her zaman yatırımcı dostu bir ülke olmaya devam edeceğiz. Suudi Arabistanlı kardeşlerimize gerekli tüm desteği vermeye hazırız. Kızılelma'mız var artık. Tavsiye ederim. Fırsatınız varsa Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktayı görmenizi tavsiye ederiz. İki kardeş ülke olarak, iş birliği ve dayanışmamızı, inşallah çok daha yüksek seviyelere taşıyacağımıza da gönülden inanıyorum" diye konuştu.

Olpak: 4 yılın açığını kapatmamız lazım

Son dönemdeki yakınlaşmanın olumlu yansımalarını, ekonomik ilişkilerde gördüklerini söyleyen DEİK Başkanı Nail Olmak, Temmuz-Eylül döneminde ikili ticaretin 1,4 milyar dolar olduğunu belirtti. Geçen sene bu rakamın yıllık olarak 1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini kaydeden Olmak, "2021 yılında ikili ticaretimiz, ihracatımızın 2,5 milyar dolardan 300 milyon dolara gerilemesiyle 3,5 milyar dolar olmuştu. Yakaladığımız ivmeyle bu sene 9 ayda bu rakamı geçtik. Hedefimiz, ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmak" dedi.

Türkiye’de tarım, gayrimenkul, enerji ve diğer sektörlerde bin 100 Suudi Arabistanlı firmanın 11 milyar dolar yatırımı olduğu bilgisini veren Olpak, şöyle devam etti: "Gerek bu sayıyı, gerekse üçüncü ülkelerdeki ortak yatırım ve projeleri artırmak arzusundayız. Üçüncü ülkelerde, özellikle Afrika kıtasında iş birliklerini teşvik etmek üzere bir platform oluşturmak, kıta özelinde bir forum da yapmak isteriz. Şimdi geçmiş 4 yılın açığını kapatmamız ve daha fazla iş yapmamız lazım. Gelişen ikili ilişkilerimizi geliştireceğiz. Mart ayında da, Riyad’da birlikte olacağız, hazırlıklarımız devam ediyor."