“400 milyar dolarlık ihracat hedefi için her sektörün büyümesi gerekiyor”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Bursa'da krom maden ocağında incelemelerde bulundu. Burada madencilik sektörüne ilişkin açıklamalarda bulunan Gültepe, maden ocaklarının genelde kazalarla gündeme geldiğini ve televizyon ekranlarında bu haberlerle yer aldığını söyledi. TİM olarak cumartesi günü Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla genel kurulu yaptıklarını hatırlatan Gültepe, “Orada 2028 hedefini bize verdi. 400 milyar dolar ihracat yapmamız gerekiyor. İnşallah en az 400 milyar dolar ihracat yaparız. Tabii bunu yapabilmek için her sektörün büyümesi gerekiyor. Maden sektörümüz son 5 yılda yüzde 20'nin üzerinde bir artış yakaladı, ihracatı 6,5 milyar dolara dayandı. 400 milyar doları yakalayabilmek için rakamların ikiye katlanması lazım. Yani 6,5 milyar doların 13 milyar dolar olması lazım." ifadesini kullandı.

Gültepe, Türkiye'nin maden sektörünün gayrisafi milli hasıladan aldığı payın yüzde 1,3 seviyesinde olduğunu aktardı.

Dünya ortalamasının, özellikle maden sektörüyle öne çıkan ülkelerde yüzde 5'ten yukarıda olduğunu, Türkiye'nin buna ulaşması halinde yıllık 30 milyar dolar ihracat seviyesine geleceğini dile getiren Gültepe, şunları anlattı: “Burası maden ocaklarından biri. Ocakta 600 kişi çalışıyor. Gerçekten çok modern bir tesis. Top oynanabilecek bir genişliği ve alanı var. Sektörümüzün bu şekilde kendisini yenilemesi, değiştirmesi, dijitalleşmesi, modernize olması çok önemli bir şey. Maden sektörü dünyada olduğu gibi bizler için de çok önemli. Önemli olan tarımla beraber madeni bir araya getirip karşılıklı bilinçaltında olan düşünce ve fikirleri olumlu bir noktaya döndürerek yeşil madene doğru, yeşil tarıma doğru beraberce sanayileşmemizi devam ettirmek. İnşallah bundan sonra çok daha farklı rekorlara beraberce imza atarız."

"Farkındalık yaratmak istiyoruz"

İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya da en son 2007'de dönemin TİM Başkanı Oğuz Satıcı'nın bir madeni ziyaret ettiğini hatırlattı.

Gültepe'den bir maden ocağını ziyaret etmesini rica ettiğini belirten Çetinkaya, kendisinin teklifi kabul ettiğini ve bu ziyareti gerçekleştirdikleri bilgisini verdi.

Tüm sektörler için madenin önemli olduğuna dikkati çeken Çetinkaya, "Çünkü tüm sanayinin hatta tarımın da ana girdileri arasında madenler yer alıyor. Ancak madencilik çok fazla farklı ön yargılara sahip bir sektör. Biz de bir farkındalık yaratmak istiyoruz. İşte, bu yüzden TİM Başkanı'mızın burada olması bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Madencilik sektörü olarak "Maden hayatımız, hayatımız maden." sloganıyla hareket ettiklerini bildiren Çetinkaya, şöyle devam etti: "Bunu söylerken de 'Önce insan, sonra çevre, sonra maden' anlayışıyla hareket ediyoruz. Ziyaret ettiğimiz tesisler de bu bilinçle hareket ediyor. Burası bir yer altı işletmesi. Yer altı işletmeleri hep kömür üzerinden, farklı bir bakış açısıyla, aslında olanın çok ötesinde bir anlayışla kamuoyuna gösteriliyor. Bulunduğumuz maden dünya standartlarında üretim yapan, 1840 yılında Fransız bir madenci tarafından keşfedilen bir yer. 1900'lü yıllarda konvansiyonel yöntemlerle üretim yapılan sahada artık 5 metre genişliğe, 5 metre yüksekliğe sahip galerilerde üretim yapılıyor. Büyük iş makinelerinin dahi girebildiği bir maden sahasındayız. Diğer taraftan çevre ayak izi son derece düşük bir saha burası. 6 bin hektar yani 60 bin dönümlük alan için maden ruhsatı var. Ancak dış ayak izi sadece 3 hektar yani 30 dönüm. Bütün üretim, bütün proses yer altında yapılıyor. Tesisin 600 çalışanı var ve Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlıyorlar."

Krom ihracatı ilk sırada

Rüstem Çetinkaya, Türkiye'nin yıllık krom ihracatının 700 milyon dolar olduğunu ifade etti.

Metalik madenlerin, Türkiye'nin geleceği olduğunu söyleyen Çetinkaya, "Başta paslanmaz çelik sektörü olmak üzere hayatımızın birçok yerinde krom madeniyle karşılaşıyoruz. Çatal, bıçaklarda, boya sektöründe aklınıza gelebilecek birçok yerde krom kullanılıyor. Krom dışında Türkiye'de kurşun, çinko, bakır, alüminyum gibi farklı birçok maden tipine sahibiz. Ancak gerçekleştirilen 700 milyon dolarlık ihracatla krom, metalik madenler ihracatında ilk sırada yer alıyor." bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin madencilikte ihracat hedeflerine değinen Çetinkaya, "Cumhurbaşkanı'mızın belirlediği ihracat hedefine çok hızlı ilerlenmesi için maden sektörü olarak 30 milyar dolarlık ihracatı da yeterli görmüyoruz. Çok daha fazlasını yapabiliriz. Bunu yaparken çok daha farklı bir katkı da sunabiliriz. Net ihracat yapan yani döviz girdisi yüzde 95 yurtta kalan çok önemli bir sektörüz. Adı üstünde taştan çıkartıyoruz ekmeğimizi. Yerin altından bulduğumuzu ihraç ediyoruz." diye konuştu.