43 bin yatırımcının ödemesi yapıldı! İşte ödemeleri tamamlanan 17 fon...

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Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla başlatılan fon tasfiye sürecinde ödemeler gerçekleşmeye başladı.

Tasfiye kapsamında görevlendirilen Ziraat Bankası’nın, 17 fona ilişkin tasfiye tutarlarını ilgili banka ve aracı kuruluşların Takasbank nezdindeki hesaplarına aktardığı öğrenildi.

Bloomberg HT’nin edindiği bilgilere göre, söz konusu ödemelerin ardından ilgili kurumlar da Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından kendilerine iletilecek yatırımcı pay bilgilerini dikkate alarak hak sahibi yatırımcıların hesaplarına ödemeleri aktarmaya başladı.

43 bin yatırımcının ödemesi yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin açıklamasında TEFAS’a açık 17 fonun tasfiye işlemlerinin tamamlandığını ve yaklaşık 43 bin fon yatırımcısının paralarının ilgili bankalara yatırıldığını bildirdi.

Olağan tasfiye sürecinde bulunan üç portföy yönetim şirketine ait ve ödemeleri başlayan 17 fon şöyle:

A1 Capital Portföy

AJ1 – A1 Capital Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon

CAH – A1 Capital Portföy Hisse Senedi Serbest Fon

P1A – A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Serbest Fon

PAB – A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

Bulls Portföy

BMU – Bulls Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon

BOS – Bulls Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest Fon

BPZ – Bulls Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

Pardus Portföy

AC4 – Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon

AC5 – Pardus Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

BRT – Pardus Portföy Bereket Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi)

BST – Pardus Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

IAU – Pardus Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

KHA – Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu

PAO – Pardus Portföy Anadolu Hisse Senedi Serbest Fon

PMP – Pardus Portföy Model Portföy Hisse Senedi Serbest Fon

POS – Pardus Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

PYR – Pardus Portföy Yirminci Hisse Senedi Serbest Fon

Ödemeler yatırımcı hesaplarına aktarılıyor

Ödeme sürecinde Ziraat Bankası tarafından ilgili kurumların Takasbank nezdindeki hesaplarına aktarılan tutarlar, yatırımcıların fon payları esas alınarak hesaplara geçiriliyor.

A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin de kendilerine aktarılan ödemeleri yatırımcı hesaplarına geçirmeye başladığı belirtildi.

Böylece SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla başlayan tasfiye sürecinde yer alan 17 fon için ödeme aşaması tamamlanmış oldu.