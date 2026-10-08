43 bin yatırımcının ödemesi yapıldı! İşte ödemeleri tamamlanan 17 fon...
Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararları doğrultusunda tasfiye süreci başlatılan 17 fonda ödemeler tamamlanarak yaklaşık 43 bin yatırımcının hak sahipliği tutarları Ziraat Bankası aracılığıyla aracı kurum hesaplarına aktarıldı.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla başlatılan fon tasfiye sürecinde ödemeler gerçekleşmeye başladı.
Tasfiye kapsamında görevlendirilen Ziraat Bankası’nın, 17 fona ilişkin tasfiye tutarlarını ilgili banka ve aracı kuruluşların Takasbank nezdindeki hesaplarına aktardığı öğrenildi.
Bloomberg HT’nin edindiği bilgilere göre, söz konusu ödemelerin ardından ilgili kurumlar da Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından kendilerine iletilecek yatırımcı pay bilgilerini dikkate alarak hak sahibi yatırımcıların hesaplarına ödemeleri aktarmaya başladı.
43 bin yatırımcının ödemesi yapıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin açıklamasında TEFAS’a açık 17 fonun tasfiye işlemlerinin tamamlandığını ve yaklaşık 43 bin fon yatırımcısının paralarının ilgili bankalara yatırıldığını bildirdi.
Olağan tasfiye sürecinde bulunan üç portföy yönetim şirketine ait ve ödemeleri başlayan 17 fon şöyle:
A1 Capital Portföy
- AJ1 – A1 Capital Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
- CAH – A1 Capital Portföy Hisse Senedi Serbest Fon
- P1A – A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Serbest Fon
- PAB – A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Bulls Portföy
- BMU – Bulls Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon
- BOS – Bulls Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest Fon
- BPZ – Bulls Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Pardus Portföy
- AC4 – Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon
- AC5 – Pardus Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- BRT – Pardus Portföy Bereket Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi)
- BST – Pardus Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- IAU – Pardus Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- KHA – Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu
- PAO – Pardus Portföy Anadolu Hisse Senedi Serbest Fon
- PMP – Pardus Portföy Model Portföy Hisse Senedi Serbest Fon
- POS – Pardus Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- PYR – Pardus Portföy Yirminci Hisse Senedi Serbest Fon
Ödemeler yatırımcı hesaplarına aktarılıyor
Ödeme sürecinde Ziraat Bankası tarafından ilgili kurumların Takasbank nezdindeki hesaplarına aktarılan tutarlar, yatırımcıların fon payları esas alınarak hesaplara geçiriliyor.
A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin de kendilerine aktarılan ödemeleri yatırımcı hesaplarına geçirmeye başladığı belirtildi.
Böylece SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla başlayan tasfiye sürecinde yer alan 17 fon için ödeme aşaması tamamlanmış oldu.