44 yıldır kesintisiz yayındaydı! MTV müzik kanallarını kapattı

MTV, alınan "stratejik yapılanma kararı" ile bünyesindeki tematik müzik kanallarının yayınına son verdi. Kanal yayın akışına reality şovlar, diziler ve eğlence programları ile sürdürecek.

Müzik yayınları ise televizyon yerine dijital platformlar ve sosyal medyaya kaydırılacak.

Paramount Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren MTV ağı, izleyici alışkanlıklarının büyük ölçüde dijital mecralara yönelmesi ve geleneksel kablolu televizyon izlenme oranlarının düşmesi gerekçesiyle Avrupa, Asya ve Türkiye’yi kapsayan geniş bir bölgede müzik temelli televizyon yayıncılığına son verdi.

Müzik kanallarının yayını sona erdi



Yayını durdurulan kanallar arasında MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Music 24, Club MTV ve MTV Live bulunuyor. Uzun yıllardır hem nostaljik hem de güncel müzik klipleriyle izleyiciye ulaşan bu kanallar, 1 Ocak 2026 sabahı itibarıyla uydu ve kablolu televizyon paketlerinden çıkarıldı.

Şirket kaynakları ve konuyla ilgili değerlendirme yapan uzmanlar, alınan kararın MTV markasının tamamen yayın hayatından çekildiği anlamına gelmediğini vurguladı. İngiliz basınında yer alan bilgilere göre ana MTV kanalı yayınlarına devam edecek ancak içerik yapısı müzik klipleri yerine reality programlar, diziler ve eğlence formatları üzerine kurulacak. Müzik yayınları ise dijital ortamda sürdürülecek.

Karar Türkiye için de geçerli



Karar, Türkiye’deki izleyicileri de kapsıyor. Buna göre televizyon üzerinden 7 gün 24 saat müzik klibi izleme dönemi sona ermiş oldu. Yerel platformlar aracılığıyla erişilebilen MTV logolu müzik kanalları artık yayında olmayacak ya da yerlerini dijital platformlarda sunulan içeriklere bırakacak.

MTV, 1981 yılında The Buggles’ın “Video Killed the Radio Star” adlı klibiyle yayın hayatına başlamıştı. Kanalın kapanışı da yine aynı klip ile gerçekleşti. Kırk yılı aşkın bir süre boyunca müzik endüstrisinin en etkili tanıtım mecralarından biri olan MTV’nin yetkilileri, sosyal medya platformlarının yükselişiyle birlikte televizyon üzerinden müzik klibi izleme alışkanlığının büyük ölçüde ortadan kalktığını belirterek bu sürecin beklenen bir sonuç olduğunu ifade etti.