45 ülkede ürünleri satılıyordu: 76 yıllık şirket konkordato sürecinde

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1950'li yıllarda sektöre adım attı

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Bueno, ayakkabı sektöründeki faaliyetlerine 1950'li yıllarda başladı. Firma; ayakkabı, bot, sandalet, terlik, çanta ve aksesuar ürünleri üretiyor.

Bueno'nun başta İtalya, Fransa, Kanada, ABD, Avusturya, İspanya, Hong Kong, Güney Kore, Çin, Güney Afrika, Almanya, Slovenya, Sırbistan, Belçika, Hollanda, Yunanistan, Ukrayna ve Rusya olmak üzere 45 ülkeye ihracat yaptığı belirtiliyor.

4 şirket hakkında kesin mühlet kararı

Cnbc-E'de yer alan habere göre İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Bueno Ayakkabı ve Deri Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.'nin yanı sıra Beneplast Ayakkabı ve Taban, Ecrin Ayakkabı ve Deri Sanayi ile Ethem Ayakkabı Deri Tekstil hakkında da 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi.

Şirketler, konkordato sürecinde bir yıllık kesin mühlet aşamasına geçmiş oldu.

Alacaklılara 15 gün süre verildi

Komiserlik tarafından yapılan duyuruda, söz konusu şirketlerden alacağı bulunanların, alacaklarını ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bildirmeleri istendi.

Alacaklıların, alacaklarının dayanağını oluşturan sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi ve senet gibi belgelerin asıllarını veya onaylı suretlerini sunması gerekiyor.

Her şirket için alacak bildirim dilekçesi ve dayanak belgelerin ayrı ayrı hazırlanması gerekiyor.

Eski ve yeni alacaklar ayrı bildirilecek

Alacak kaydı sırasında, 7 Ocak 2026 tarihindeki geçici mühlet kararından önce doğan alacaklarla, varsa mühlet sonrasında oluşan alacakların ayrı ayrı gösterilmesi gerekiyor.

Yabancı para cinsinden alacakların ise geçici mühlet tarihinde geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kurları üzerinden bildirilmesi isteniyor.

Kesin mühlet ne anlama geliyor?

Kesin mühlet kararı, şirketlerin konkordato sürecinde bir yıllık kesin mühlet aşamasına geçtiği anlamına geliyor. Bu karar, konkordatonun mahkeme tarafından tasdik edildiği veya şirketler hakkındaki sürecin tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kesin mühlet döneminde konkordato süreci, komiser heyetinin gözetiminde devam ediyor.