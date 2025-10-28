45 yıllık Türk yatak devi iflasın eşiğine geldi: Konkordato ilan etti

Türkiye’nin önde gelen yatak üreticilerinden Mavi Ay Yatak, yaşadığı mali sıkıntıların ardından konkordato başvurusunda bulundu. 45 yıldır faaliyet gösteren firma, aldığı geçici mühlet kararıyla iflasın eşiğinden geçici olarak kurtulmaya çalışıyor.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Mavi Ay Yatak’ın da aralarında bulunduğu Turkuaz Yatak Baza Oturma Grupları İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Ada Yatak Baza Sanayi ve Ticaret A.Ş., Beyrut Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve King Protrade Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. için 3 aylık geçici konkordato mühleti verdi.

Bu sürede firma, alacaklılarıyla uzlaşarak mali durumunu düzeltmeye çalışacak. Sürecin olumlu sonuçlanmaması halinde şirketin iflas sürecine girmesi gündeme gelebilecek.

Mahkemeden ikinci bir emre kadar devir yasağı

Karara göre şirketin taşınır ve taşınmaz mallarının devri ikinci bir karara kadar yasaklandı. Ayrıca mahkemenin izni olmadan rehin tesis edilmesi, kefalet verilmesi, taşınmazların devredilmesi yasak kapsamına alındı. İcra ve iflas işlemleri de geçici olarak durduruldu.

24 Ekim 2025’ten itibaren şirket aleyhine hiçbir yeni takip başlatılamayacak. Bu süreçte görev yapmak üzere mali konularda uzman bir konkordato komiseri atandı.

Avrupa’ya ihracat yapan ödüllü bir markaydı

Merkezi Bursa’da bulunan Mavi Ay Yatak, Turkuaz Yatak Baza şirketine bağlı olarak faaliyet yürütüyordu. Firma; Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine ihracat yapıyor, Türkiye’nin önde gelen yatak ve ev tekstili markaları arasında yer alıyordu.

Fermuarlı yatak kılıfı üretiminde Türkiye’nin ilk üreticisiydi

1980 yılında kurulan şirket, fermuarlı yatak kılıfı üretiminde Türkiye’nin ilk üreticisi olarak sektörde tanınmıştı. 1989 yılında gerçekleştirdiği ihracat başarısıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından “ilk 40 ihracatçı firma” arasında gösterilmiş ve ödül almıştı.

Yıllar içinde ürün çeşitliliğini artıran firma, ikinci kuşağın yönetime geçmesiyle birlikte büyümesini sürdürdü. Kısa sürede Türkiye genelinde 3.600 firma arasından seçilerek KOBİ ve Girişimcilik Ödülü’ne layık görüldü.

Hedefi Asya ve Avrupa'da lider olmaktı

Mavi Ay Yatak; hem iç pazara, hem de Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleştiriyor, “Asya ve Avrupa’nın en büyük yatak üreticisi olma” hedefiyle çalışmalarını sürdürüyordu. Ancak son yıllarda artan maliyetler, döviz dalgalanmaları ve iç piyasadaki daralma, şirketin finansal yapısını olumsuz etkiledi. Uzmanlara göre konkordato kararı, firmaya mali yapısını yeniden düzenleme ve alacaklılarla uzlaşma fırsatı tanıyacak.