48 milyar liralık proje bazlı yatırım onayı

Hüseyin GÖKÇE

Sabit yatırım tutarı 1 milyar lira ve üzerindeki projelere, vergi istisnası, sigorta primi işveren hissesi desteği, enerji, faiz ve kâr payı gibi desteklerin sağlandığı Proje Bazlı Teşvik Sisteminde yatırımlar sürüyor. SASA, Roketsan, Safir Tuz ve Zn Çinko firmalarının 48 milyar 433 milyon lira yatırım öngören 4 projesi için belge düzenlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre SASA Adana’daki PTA Polimer/cips yatırımı için 2020 yılında aldığı belgenin kapsamını genişletti. Yatırım tutarı 11 milyar 271 milyon liradan 32 milyar 625 milyon liraya yükseltildi. Ürün portföyüne POY, FDY ve sentetik elyaf eklendi. Şirket yıllık 1.5 milyon ton PTA, 1 milyon 32 bin ton polimer/cips, 367 bin 500 ton POY-FDY ve 402 bin 500 ton sentetik elyaf üretimi gerçekleştirecek.

Roketsan Kırıkkale’deki savunma sistemleri üretim kapasitesine yıllık 12 bin 575 adet eklemek için 11 milyar 878 milyon liralık yatırım yapacak. Bu yatırımla 390 kişilik ilave istihdam ediliyor.



ZN Çinko Rafinerisi A.Ş Denizli’de çinko, kurşun, kobalt külçe üretim tesisi kurmak için 2 milyar 276 milyon 305 milyon liralık teşvik belgesi aldı. Bu yatırım kapsamında yıllık 110 bin ton çinko külçe, 25 bin ton kurşun külçe ve 650 ton kobalt külçe üretimi gerçekleştirilecek.

Safir Tuz Maden Pazarlama Nakliyat İnşaat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından Kırıkkale’de yapılacak saf kurutulmuş vakum tuzu üretimi için 1 milyar 652 milyon 699 bin liralık belge düzenlendi.

Öte yandan Resmi Gazete’de yayımlanan ayrı bir Cumhurbaşkanı Kararı ile toplam 30.3 hektar büyüklüğündeki alan Safir Tuz Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi.

Ayrıca Zonguldak’ta 176.53 hektarlık bir alan ise Eren Holding A.Ş Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi.