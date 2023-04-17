  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Ekonomi
  3. 497 firmaya dahilde işleme izin belgesi
Takip Et

497 firmaya dahilde işleme izin belgesi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında martta 497 firma için izin belgesi düzenledi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Ticaret Bakanlığı’nın mart ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 497 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi, 26 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

Firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 12 oldu. Söz konusu ayda 5 firma için hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.