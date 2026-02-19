5 alanda küresel atağa kalkacak ciroda 60 milyar dolara ulaşacak

İMAM GÜNEŞ - İSTANBUL

Türkiye’nin en büyük sanayi ve emeklilik fonu yapılarından OYAK, “Vizyon 2030” stratejisiyle önümüzdeki beş yılın yol haritasını netleştirdi. Bugün 24 ülkede, 6 kıtada, 147 şirket ve 37 bin çalışanla faaliyet gösteren OYAK’ın toplam konsolide varlığı 35,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Basın toplantısında konuşan OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, 2026’yı ‘konsolidasyon yılı’ olarak tanımladı. 2026’yı hızlı koşulan bir yıl olarak değil, nefes alıp kaslarını güçlendirdikleri bir yıl olarak gördüklerini söyleyen Yalçıntaş, “Nakit üretimimizi artıran, borçluluğu yöneten ve bilanço dayanıklılığını yükselten bir yapıyı özellikle bu dönemde inşa edeceğiz. Çünkü 2030’a giderken sağlam durmayan bir yapı büyüyemez. Bugün geldiğimiz nokta bize şunu gösteriyor; artık sadece Türkiye’nin değil, bölgenin en büyük sanayi ve yatırım gruplarından biriyiz. 35 milyar dolarlık bir yapıyı, doğru yatırımlar ve doğru ortaklıklarla 60 milyar dolara taşımak ulaşılabilir bir hedef” dedi.

Beş ana eksende yatırım yapacak

OYAK’ın 2030 portföyü belirli sektörlere odaklanan net bir mimari üzerine kuruluyor. Yalçıntaş, bu mimariyi şöyle anlattı: “Altyapı, enerji, yüksek teknoloji, lojistik ve madencilik bizim için hem nakit üreten hem de uzun vadeli rekabet gücü sağlayan alanlar. Altyapı yatırımları öngörülebilir nakit akışı ve bilanço dayanıklılığıyla portföyün omurgasını oluşturulacak. Enerji yatırımları sanayi faaliyetlerinin sürekliliği ve verimliliği açısından kritik rol üstleniyor. Yapay zekâ ve bilişim alanları verimlilik, ölçeklenebilirlik ve rekabet gücü açısından güçlü bir kaldıraç sunuyor. Lojistik ve madencilik yatırımları ise küresel tedarik zinciri güvenliği ve kaynak erişimi açısından tamamlayıcı nitelik taşıyor. Otomotivde ise hibrit motor ve elektrikli araçlarla geleceğin teknolojisine yatırım yapacağız. Portföyümüzü de bu beş omurga üzerine inşa ediyoruz” diye konuştu.

10 milyar dolarlık ihracat hedefi

OYAK bugün Türkiye ihracatının yüzde 2,3’ünü tek başına gerçekleştiriyor. 2024’te 6 milyar doları aşan ihracat, 2025’te yüzde 6 arttı. 2030 hedefi ise 10 milyar dolar. İhracatın yüzde Avrupa’ya yaptıklarını kaydeden Yalçıntaş, “Bu bize güç veriyor. Ama bir yandan da riski dağıtmak, değer sağlayacak yeni pazarlara da erişmek istiyoruz. Biz Avrupa’daki gücümüzü korurken Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya’da da daha fazla yer almak istiyoruz. Hedefimiz sadece daha çok ülkeye satış yapmak değil, daha yüksek katma değerli ürünlerle kalıcı pazar payı oluşturmak” ifadelerini kullandı.

Halka arzlar ve küresel fonlarla büyüme

OYAK’ın 2030’a giden yolda finansmanı sadece kendi kaynaklarıyla değil, sermaye piyasaları ve uluslararası fonlarla da güçlendireceğinin altını çizen Yalçıntaş, şöyle devam etti: “OYAK’ın 2030 vizyonu kapsamında, olgunluk seviyesine ulaşmış ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli bulunan bazı iştirakler için halka arz seçeneklerini değerlendiriyoruz. Halka arzları bir finansman aracı olmanın ötesinde sermaye yapısını güçlendiren, kurumsal yönetişim standartlarını derinleştiren ve portföyde yaratılan değeri görünür kılan stratejik bir araç olarak ele alıyoruz. Bu kapsamda, Türkiye ve yurt dışında gerçekleştirilecek halka arzlarla sermaye piyasalarındaki portföy büyüklüğümüzün en az yüzde 50 oranında artırılması hedefleniyoruz.”

Körfez ve Orta Asya fonlarıyla kurulan ortak yatırım yapıları OYAK’ın büyüme stratejisinde özel bir yer tuttuğunu söyleyen Murat Yalçıntaş, “Büyük projelerde güçlü uluslararası fonlarla birlikte hareket ederek hem riski paylaşıyor hem de çok daha büyük ölçekli işlere giriyoruz. Umman Sultanlığı Varlık Fonu ile kurduğumuz ortak fon bu stratejinin en somut örneklerinden biri. O fonda OYAK olarak 250 milyon dolarlık payımız var. OYAK’ın yatırımların artık sadece Türkiye sermayesiyle değil, küresel finans gücüyle de destekleniyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’de toplanan vergilerin yüzde 1,7’si OYAK’tan

Türkiye ekonomisindeki ağırlıklarına da değinen Yalçıntaş, OYAK’ın ulaştığı ölçeği ve hedefleri şöyle anlattı: “Bugün Türkiye’de ödenen vergilerin yüzde 1,7’sini tek başına biz ödüyoruz. Türkiye ihracatının yüzde 2,3’ünü OYAK şirketleri gerçekleştiriyor. Demir-çelikte lideriz, otomotivde Türkiye’nin bir numaralı ihracatçısıyız, enerjide ise arz güvenliği açısından kritik bir konumdayız. Biz bu yapıyı 60 milyar dolarlık bir varlık büyüklüğüne, 10 milyar dolarlık ihracata ve 39 bin kişilik bir istihdam kapasitesine taşıyabilecek bir potansiyele sahibiz. Amacımız OYAK’ı üyeleri için güvenli, Türkiye için güçlü, dünya için itibarlı bir yatırım ve sanayi grubu haline getirmek. Bunu da hızlı değil, sağlam ve sürdürülebilir büyüyerek yapacağız.”

"Vizyon 2030" buluşmasıyla OYAK, önümüzdeki döneme ilişkin stratejik yönünü disiplinli büyüme, güçlü nakit üretimi ve uzun vadeli değer yaratımı ekseninde ortaya koydu. OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, bu yaklaşımın yalnızca kurumsal performansı değil, OYAK üyelerinin birikimlerini koruyan, büyüten ve sürdürülebilir bir yapı inşa etmeyi hedeflediğini vurguladı.

OYAK'ın 2030 vizyonunda sürdürülebilirliğin ayrı bir faaliyet alanı değil, stratejik karar alma süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Murat Yalçıntaş, özellikle karbon yoğun sektörlerde düşük karbonlu üretim, enerji dönüşümü ve kaynak verimliliği odaklı yatırımların hızlandırıldığını ifade etti.