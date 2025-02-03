5 ayda 1,3 milyar dolarlık fındık ihracı

VEYSEL AĞDAR

Sezonun İlk beş ayında bir önceki sezonun aynı dönemine göre artış, aylık bazda ise düşüş var. Sezonun ilk 5 aydında geçen yılın aynı dönemine göre 18 bin 848 ton fazla fındık ihraç ettik. KFMİB'in verilerine göre 1 Eylül 2024 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında 160 bin 412 ton fındık ihraç edilirken karşılığında 1 milyar 304 milyon 44 bin 967 dolar gelir elde edildi.

1 Eylül 2023 – 31 Ocak 2024 döneminde ise 141 bin 564 ton fındık ihraç edilmiş karşılığında da 1 milyar 13 milyon 263 bin 109 dolar gelir elde edilmişti. Fındık ihracatında geçen yılın aynı ayına göre düşüş var. Geçen yıl Ocak ayında 26 bin 716 ton fındık ihraç edilmiş 206 milyon 697 bin 550 dolar elde edilirken, bu yıl Ocak ayında 25 bin 688 ton iç fındık ihracatı karşılığında 209 milyon 63 bin 744 dolar gelir elde edildi.