5 bin kişinin katıldığı anket bitti: İşte çalışanların asgari ücret beklentisi

Yenibiriş Yönetici Ortağı Uğur Karaboğa, Asgari ücret zammına ilişkin yapılan Beklenti Anketi'nin sonuçlarını değerlendirerek, hem çalışanların hem de insan kaynakları (İK) profesyonellerinin asgari ücret zammı beklentilerindeki farklılıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yenibiriş'ten yapılan açıklamaya göre, yıl sonu yaklaşırken kamuda ve özel sektörde en çok konuşulan konuların başında zam oranları geliyor. Yenibiriş'in çalışanlarla İK yöneticilerine yönelik düzenlediği ve yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı anket, geçen yıla kıyasla farklı sonuçlar ortaya koydu.

Çalışanların beklentisi yüzde 45 ve üzeri zam

Asgari ücret zammı hakkında yapılan ankete göre, çalışanların yüzde 49'u yüzde 45 ve üzeri zam beklerken, İK profesyonellerinin ise yüzde 32'si yüzde 45 ve üzerinde asgari ücret zammı bekliyor. Ayrıca ankete katılanların yüzde 35'i kendi maaşına yapılacak zam oranı için yüzde 50 bir beklenti açıklarken, yüzde 15'i bu oranın yüzde 25'te kalacağını düşünüyor.

Öte yandan zam planlamaları konusunda asgari ücret dışında çalışanlar için İK profesyonellerinin farklı görüşleri olduğu ortaya çıkıyor. Rakamlara göre sadece yüzde 17'si yüzde 50 ve üzerinde zam planlıyor.

"Asgari ücret dışında çalışanların da beklentilerini ve İK uzmanlarının planlamalarını öğrenmek istedik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenibiriş Yönetici Ortağı Uğur Karaboğa, hem çalışanlara hem de insan yönetimi konusunda çalışan yöneticilere görüşlerini sorduklarını belirtti.

Karaboğa, "Yaklaşık 5 bin kişiyle gerçekleştirilen anketimizin sonucunda çalışanların yüzde 49'u, yüzde 45 ve üzeri zam beklerken, işverenlerin yüzde 32'si yüzde 45 ve üzerinde asgari ücret planlaması olacağını düşünüyor. Anketimizde ayrıca asgari ücret dışında çalışanların da beklentilerini ve İK uzmanlarının bu konudaki planlamalarını öğrenmek istedik. Buna göre anket katılımcılarının yüzde 35'i kendi maaşına zam oranını yüzde 50 olarak bekliyor. Aynı sonuçlarda yüzde 29'u yüzde 40 zam beklerken, yüzde 21'i yüzde 30 ve son olarak yüzde 15'i ise yüzde 20 maaş zammı bekliyor." ifadelerini kullandı.

Asgari ücretli ve diğer çalışanların zam beklentilerinin enflasyona paralel bir artış noktasında olduğunu ifade eden Karaboğa, şirketlerin kendi iç dengeleri ve enflasyon beklentileri doğrultusunda beklentilerini geçen yıla oranla daha ihtiyatlı bir biçimde ele aldığının görüldüğünü kaydetti.

"İK profesyonellerinin yüzde 32'si yüzde 45 ve üzeri zam bekliyor"

Karaboğa, insan Kaynakları profesyonellerine sorduklarında asgari ücret ve maaş zammı beklentilerinde geçen yıl ortak bir görüş varken bu yıl farklı bakış açılarının olduğunu gördüklerini aktararak, "Asgari ücret konusunda anketi gönderdiğimiz İK profesyonellerinin yüzde 32'si yüzde 45 ve üzeri zam bekliyor. Bunu yüzde 22 ile yüzde 40, yüzde 29 ile yüzde 30 ve yüzde 17 ile de yüzde 25'lik zam yapılacağı beklentisi izliyor. İK profesyonellerinin kendi çalışanları için öngördüğü zam oranları konusunda da farklı görüşleri var. Anketi yanıtlayanların arasında yüzde 27,50'si çalışanlarına yüzde 25 zam öngörüyor. Bununla birlikte yüzde 21,50'si yüzde 30, yüzde 18'i yüzde 35, yüzde 16'sı yüzde 40 ve son olarak da yüzde 17'si yüzde 45 ve üzerinde zam planlıyor." dedi.

Türkiye'de çalışanların ve iş dünyasının artık dünden farklı bir noktada olduğuna dikkati çeken Karaboğa, tüm fırsatları değerlendirmenin önemini vurguladı.

"Bugün artık farklı ekonomik koşulları da konuştuğumuz bir dönemdeyiz"

Karaboğa, geçmişe kıyasla baktıklarında iş dünyasındaki değişimin sadece teknolojik ya da kuşaklar arası bir değişim olduğunu söylemenin yeterli olmayacağının altını çizerek, "Bugün artık farklı ekonomik koşulları da konuştuğumuz bir dönemdeyiz. Üstelik bu sadece ülkemiz için değil tüm dünya iş piyasası için geçerli. O nedenle çalışanlar ve iş dünyasına yeni adım atacaklar için öncelikli tavsiyemiz günün koşullarını sıkı takip ederek yeteneklerini nasıl farklılaştıracakları konusunda düşünmeleri olacaktır. Bu durum iş dünyası için de gerekli. Ellerindeki yeteneği ve üretim gücünü farklı kaynaklarla nasıl doğru ve sürdürülebilir yönetmenin yollarını aramaları gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.