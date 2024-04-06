5 ildeki bazı taşınmazlar satış yöntemiyle özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Aydın'da 4, İstanbul ve Şanlıurfa'da ikişer, Antalya ve Nevşehir'de birer olmak üzere 5 ildeki 10 taşınmaz, satış yöntemiyle özelleştirilecek.

Aydın, Antalya ve Nevşehir'deki taşınmazlar için son teklif verme tarihi 7 Mayıs, Şanlıurfa'daki taşınmazlar için 8 Mayıs, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki taşınmaz için 9 Mayıs ve Esenyurt ilçesindeki taşınmaz için 14 Mayıs olarak belirlendi.