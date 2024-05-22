5 ildeki taşınmazlar için 5.4 milyar lira bedelle ihale yapıldı

5 kentte bulunan 14 kamu taşınmazının turizm yatırımlarına tahsisi için ihale yapıldı.

"Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde, kamu arazilerinin turizm yatırımı amacıyla tahsisi için bu yılın ilk ihale toplantısı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan başkanlığında, turizm yatırımcılarının katılımıyla bakanlıkta gerçekleştirildi.

İhale öncesinde konuşan Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye'nin stratejik sektörlerinden biri turizmin, istihdam sağlanması ve cari açığın giderilmesi açısından son derece önemli bir sektör olduğuna dikkati çekti.

Alpaslan, "Geçtiğimiz yıl 55 milyar doların üzerinde bir turizm geliri elde ettik. İnşallah bu yıl 60 milyar dolarlık bir turizm hedefimiz var. Bunu gerçekleştirmek için çalışmalarımızı yürütmekteyiz." dedi.

Bugün Antalya, Muğla, İzmir, Çankırı ve Trabzon'da bulunan kamu arazilerinin tahsisi için müzakere yaptıklarını belirten Bakan Yardımcısı Alparslan, yürüttükleri çalışmalar tamamlandıktan sonra turizm sektöründeki yatak kapasitesinin artırılacağını, personele lojman kazandırılacağını söyledi.

Alpaslan'ın konuşmasının ardından taşınmazların tahsisi için müzakerelere geçildi. 5 ildeki 14 kamu taşınmazının turizm yatırımcılarına tahsisi için 5 milyar 421 milyon 500 bin lira bedelle ihale yapıldı.

İhalesi yapılan taşınmazlar üzerinde yapılacak çalışmalarla ülke turizmine toplam 3 bin 785 yatak kapasiteli turizm tesisi ve 600 yatak kapasiteli turizm personel lojmanı kazandırılması amaçlanıyor.