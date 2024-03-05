5 Mart 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları, ABD'de imalat ve inşaat sektörlerinde yapılan harcamaların azaldığını gösteren verinin ardından üç ayın zirvesine yakın seyrederken işlemciler bu hafta Powell'ın gerçekleştireceği sunumu ve tarım dışı istihdam verisini bekliyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2,114.59 dolar seviyesinde yatay seyretti. Gram altın fiyatı ise 2.150,73 liradan el değiştiriyor.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları

Çeyrek altın 3.611,00 lira

Yarım altın 7.202,00 lira

Tam altın 14.050,00 lira

Cumhuriyet altını 14.425,00 lira

Reşat altın 14.457,47 lira

Gremse altın 35.125,01 liradan satılıyor.