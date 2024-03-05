5 Mart 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket sürüyor. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 5 Mart 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları, ABD'de imalat ve inşaat sektörlerinde yapılan harcamaların azaldığını gösteren verinin ardından üç ayın zirvesine yakın seyrederken işlemciler bu hafta Powell'ın gerçekleştireceği sunumu ve tarım dışı istihdam verisini bekliyor.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2,114.59 dolar seviyesinde yatay seyretti. Gram altın fiyatı ise 2.150,73 liradan el değiştiriyor.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları
Çeyrek altın 3.611,00 lira
Yarım altın 7.202,00 lira
Tam altın 14.050,00 lira
Cumhuriyet altını 14.425,00 lira
Reşat altın 14.457,47 lira
Gremse altın 35.125,01 liradan satılıyor.