5 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Kurum'dan 2B açıklaması: Tapularını kazandıracağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 milyon vatandaşın heyecanla beklediği bir adımı attıklarını belirterek, "Tapu teşkilatımızla kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız." dedi.

Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Beyoğlu'nda bir otelde düzenlenen programdaki konuşmasında, müdürlüğün kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 4 bin yıllık bir devlet geleneğine sahip olduğunu vurgulayan Kurum, tüm kurumların tarihine bakıldığında bu güçlü devlet hafızasına şahit olunduğunu, 1847'de Osmanlı Devleti'nin arşiv odalarında atılan ilk imzalarla kurulan tapu teşkilatının da bu kurumların başında bulunduğunu dile getirdi.

Kurum, tapu teşkilatının 60 milyon parseli kayıt altına aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Devlet geleneğinde devamlılık esastır. Bugün bu prensibin en önemli temsilcisi olan tapu teşkilatımızda çalışan 18 bin arkadaşımız, 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' sözüne yakışır şekilde hareket etmektedir. Yılda 20 milyon işlem yapmakta, 86 milyon insanımızın geleceği için ter dökmektedir. Dün, tapu işlemleri için insanların günlerce sıra beklediği bir ülkeden, bugün işlerin, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'yle dakikalar içinde tamamlandığı bir Türkiye'ye ulaştık. Dün, mülkiyet verilerinin tozlu arşivlerde bulunduğu bir ülkeden, bugün tüm verilerin tek merkezde toplandığı, 30 milyon belgenin dijital arşivlerde korunduğu bir Türkiye'ye eriştik. İnşallah yıl sonuna kadar ülke çapındaki tapu ve kadastro işlemlerinin yüzde 80'ini dijital ortamda gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

Murat Kurum, henüz tescil edilmemiş arazilerin ekonomiye kazandırılması için çalıştıklarını, tescil harici olduğu için bir değer ifade etmeyen tüm arazilerin tespitine başladıklarını aktardı.

Binlerce uzman çalışanın, 81 ilin her metrekaresini kayıt altına almaya devam ettiğini anlatan Kurum, 3 ay içerisinde yaklaşık 14 bin kilometrekare alanın tespit edileceğini, bu alanların tescilinin bir yıl içinde tamamlanacağını söyledi.

Kurum, bu arazilerin, çiftçinin tarımsal ihtiyaçları, turizm alanları, sanayide üreticiye destek ve esnafın talebini karşılamak için kullanılacağını, Türkiye ekonomisine güç kazandıracaklarını kaydetti.

Konut arsası ihtiyacına da değinen Kurum, "Kentsel gelişme alanlarını belirleyerek, konut arsası ihtiyacına cevap verecek, orta vadede konut fiyatlarını düşürecek ve dengeleyecek, milletimizin ev sahibi olmasına imkan tanıyacağız." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşımız, yapacağı yatırıma dair her bilgiye bu sistemden ulaşabilecek"

Bakan Kurum, 3 Boyutlu Şehir Modelleri Projesi'yle de her sokağın, her binanın ve hatta her dairenin üç boyutlu halini üreteceklerini dile getirdi.

Mimari projelerden bağımsız bölümlere, alan genişliğinden mülkiyet bilgisine kadar tüm bilgileri tek bir sistemde toplayacaklarının altını çizen Kurum, "Bir yerde kentsel dönüşüm yaparken izleyeceğimiz yolu tayin etmek için bu modelleri kullanacağız. Yine bir bölgede afete hazırlık sürecini başlatırken, öncelikli alanları bu modeller sayesinde göreceğiz." diye konuştu.

Kurum, kurulacak Değer Bilgi Merkezi'yle de Türkiye'nin adil, erişilebilir ve gerçekçi bir taşınmaz değerleme sistemine kavuşacağını belirterek, şu bilgileri aktardı:

"Artık vatandaşımız, yapacağı bir yatırıma dair her bilgiye bu sistemden ulaşabilecek. Taşınmazın gerçek piyasa değerini, kendi mahallesinde ve sokağındaki diğer taşınmazlarla karşılaştırma yapan, konut arzını ve talebini ilçe ilçe, mahalle mahalle analiz edebilen yapay zeka destekli dijital bir ortamda görebilecek. Vatandaşımız yapacağı yatırımın ne getireceğini, maliyetini, satış fiyatı tahminlerini detaylı bir şekilde bu sistemden öğrenebilecek. Halihazırda piyasada çokça karşılaştığımız ve vatandaşımızı rahatsız eden manipülasyonların önüne geçeceğiz. Vatandaşımızın tüm yatırım kararlarını en doğru ve şeffaf şekilde vermesini sağlayacak hem zamandan hem de maddi açıdan kazanmasına imkan tanıyacağız."

3 Boyutlu Şehir Modelleri Projesi ile Değer Bilgi Merkezi'nin ilk uygulaması İstanbul'da olacak

Kurum, 3 Boyutlu Şehir Modelleri Projesi ile Değer Bilgi Merkezi'nin ilk uygulamasını, ekonominin kalbinin attığı yerde, İstanbul'da başlatacaklarını dile getirerek, "Tabii İstanbul, aynı zamanda deprem riskinin en yüksek olduğu şehir. Bu nedenle değer haritaları ve üç boyutlu şehir modellerimizi kentsel dönüşüm politikalarıyla entegre edeceğiz. İstanbul'un en riskli bölgelerindeki yapıların durumunu, dijital ortamdan anlık olarak izleyecek ve adımlarımızı buna göre atacağız." şeklinde konuştu.

Tüm bu çalışmaların başta İstanbul olmak üzere 81 ilin tamamının afete hazırlık çalışmaları kapsamında olduğuna dikkati çeken Kurum, 2026 yılının ilk çeyreğine kadar İstanbul'da bu dijital entegrasyonu tamamlayacaklarını, 2027'nin ortasına kadar da tüm Türkiye'de aynı dijital altyapıyı hayata geçireceklerini anlattı.

Kurum, hem afete hazırlıkta hem de ekonomide, İstanbul'un ve Türkiye'nin gücüne güç katacaklarını vurgulayarak, "Türkiye'nin attığı bu adımlar, şimdiden küresel ölçekte dikkat çekmiştir. Üç boyutlu veri altyapısı kurmayı hedefleyen ülkelerin tamamının gözü Türkiye'nin üzerindedir. Çünkü bugüne kadar bu projeleri hayata geçirme başarısı gösterebilen hiçbir ülke olmamıştır. Siz bunu başarıyorsunuz, milletimiz bunu başarıyor, Türkiye bunu başarıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz"

Önemli bir atılımı da İstanbul'dan müjdelemek istediğini belirten Kurum, şunları dile getirdi:

"5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz. Tapu teşkilatımızla kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız. Ben yıl sonuna kadar tamamlayacağımız bu dev projemizle mülkiyet hakkına kavuşacak tüm vatandaşlarımıza, ailelerimize, annelerimize, yavrularımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Gerek imar planı noktasında gerek 2B alanların tescili noktasında gerek tescilsiz arazilerin tescil edilip ekonomiye kazandırılması noktasında, vatandaşımızın bekleyen imar haklarını, planla ilgili sorunlarını hep birlikte aşacağız."

"Bakanlığımızın kapıları sonuna kadar açık"

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıldır devam eden vatandaş desteğine dikkati çekerek, "Vatandaşımıza o seçim meydanlarında verdiğimiz ve vatandaşımızın da 23 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dimdik durduğu ve bizi desteklediği ve işte siyasi tercihi ile birlikte belediye başkanlarını seçtiği o süreçte bizlere, belediye başkanlarımıza düşen, vatandaşlarımızın sorunlarını tek tek çözmektir." dedi.

İstanbul'da depreme yönelik hazırlıklara değinen Kurum, depremi İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük problemi ve bir beka meselesi olarak değerlendirdiklerini aktardı.

Bakanlık olarak her zaman işbirliğine açık olduklarını belirten Kurum, "Biz bu noktada bakanlığımızın kapılarının sonuna kadar açık olduğunu her ortamda ifade ediyoruz. Valiliğimize de bu işin koordinasyonu noktasında gerekli talimatı verdik ve şimdi 39 ilçe belediye başkanımız, teşkilatlarımızla birlikte, vatandaşın bizden beklediği sorunları tek tek çözmek durumundayız." diye konuştu.