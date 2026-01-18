5 yılda 1,7 milyar liralık kaçak elektronik sigara gümrüğe takıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son 5 yılda 4 bin 589 operasyonda 28 milyon 683 bin 985 adet elektronik sigarı cihazı ve parçaları ile 1 milyon 70 bin 586 gram/ml likit olmak üzere 1 milyar 762 milyon 796 bin lira değerinde kaçak ürünün ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Bolat, “Sadece geçen yıl, 341 bin 837 adet ve 350 milyon 405 bin TL değerinde elektronik sigara cihazı, 9 milyon 759 bin 692 adet ve 203 milyon 709 bin TL değerinde elektronik sigara aksamı yakalaması gerçekleştirildi” dedi.

Türkiye'nin aktardığına göre, yakalamalarının rekor seviyelere ulaştığını belirten Bolat, “Elektronik sigaralar yolcuların vücutları, valizlerin gizli bölmeleri ve ticari araçların boşluklarında gizlenerek ülkeye sokulmaya çalışılıyor. Gelişmiş tarama sistemleri ve veri tabanlarıyla yapılan kontrollerle azami hassasiyet gösteriyoruz” bilgisini paylaştı.

Söz konusu ürünlerin internet üzerinden yasa dışı satışının önlenmesine yönelik de çalıştıklarını kaydeden Bolat, “160 internet sitesi hakkında cezai işlem yapılırken, 26 siteye erişim engeli getirildi. Elektronik ticaret platformları, hukuka aykırı ürün içeriklerini kaldırmazsa 228 bin TL’ye kadar para cezasına çarptırılıyor” ifadelerini kullandı.