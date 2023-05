50 ülkeden alıcılar, Türk mutfağı için İstanbul’da buluşuyor

Takip Et

Ev ve mutfak eşyaları sektörü bu yıl altıncısı gerçekleşecek olan Invitation Only etkinliğinde buluşacak. EVSİD'in kendi alanında dünya markası haline gelen "Turkish Housewares by Invitation Only" etkinliği için geri sayım başladı. Bu yılın ilk çeyreğinde, 837 milyon dolarlık ihracata imza atan ev ve mutfak eşyaları sektörü 50 ülkeden 100'ün üzerinde alıcıyı 9-10 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde ağırlayacak.

Türk üreticiler olarak 2022'de yaşanan olumsuzluklara rağmen üretime devam ettiklerini dile getiren Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger, ürün gruplarına bakıldığında elektrikli küçük mutfak aletleri, metalden mamul pişirme ve sofra gereçleri, plastik ev ve mutfak eşyaları gruplarının sektör ihracatının lokomotifleri olduğunu aktararak, sektörün ihracatının yarısından fazlasını Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirdiklerini kaydetti. 2023 yılının ilk 3 aylık döneminde Almanya, Fransa ve İtalya’nın sektör olarak en fazla ihracat gerçekleştirdikleri ülkeler olduğunu belirten Özger, "İhracat pazarlarımıza baktığımızda 10 milyon doların üzerinde ihracat yaptığımız ülkeler arasında Suudi Arabistan, Özbekistan ve Ukrayna – Rusya pazarlarına ihracatımızın değer bazında yüzde 60'ın üzerinde arttığını görüyoruz. Özellikle bir süre kapalı kalan Suudi Arabistan pazarına yapılan ihracatımız iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle beraber eski seviyelerine döndü diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün Çin, Almanya, İtalya ve Hollanda’nın ardından değer bazında ihracatta 5. sırada olduğunu vurgulayan Özger, "Net ihracat yani bu saydığımız ülkelerin ithalatlarını çıkardığımızda yapılan sıralamada Çin’in ardından 2. sırayı alıyoruz. Birim ihracat değerimiz pandemi öncesinde 3,2 dolar/kg idi. 2022'de bu rakam 3,7 dolar/kg seviyesine ulaştı. 2023 yılında ise 4 dolar/kg'yi aşmayı hedefliyoruz." dedi.

50 ülkeden satın alımcılar Haliç’te bir araya geliyor

Invitation Only etkinliğini yıldan yıla büyüttüklerini ve alıcı sayısını artırdıklarını belirten Talha Özger, "Bu yıl gerçekleştireceğimiz Invitation Only organizasyonumuzu firmalarımızın daha etkin sergileme yapabilmesi için Haliç Kongre Merkezi’ne taşıdık. Biz her yıl gelen alıcı profilini gözden geçirerek yeni ve alım potansiyeli yüksek firmaların katılımına gayret gösteriyoruz. Bu yıl da ülke çeşitliliğimizi artırmayı ve yakın coğrafyadan kısa vadede alım kararı verebilecek firmalara ağırlık vermeye çalıştık. Bu yıl yine 50 ülkeden 100’ün üzerinde alıcıyı ağırlamayı hedefliyoruz. Katılımcı sayımız ise 70 civarında olacak." ifadelerini kullandı.

İkinci yarı için ihracat artışı beklentisi

2023 yılının ihracatçılar için zor bir yıl olacağını belirten Özger, devamında şunları kaydetti: "Kurların düşük seyirde ilerlemesi, Çin’in yeniden piyasalara girerek navlun fiyatlarının da düşmesi ile rekabetin artması bizim yeni pazarlarda yeni müşterileri hedeflememizi gerektiriyor. Invitation Only etkinliğimiz ile öncelikle amacımız alıcı firmalara Türkiye’nin satın alma yapılabilecek bir ülke olduğunu, firmaların üretim kapasite ve çeşitliliğinin yüksek olduğunu gösterebilmek. Sonrasında tabii ki yapılacak ikili iş görüşmeleri sayesinde yeni iş bağlantılarının kurulmasına aracılık edebilmek. Şubat ayında yaşanan deprem felaketinde en çok etkilenen sektörlerden biri olduk. Deprem özellikle pişirme grubu üreticilerimizi fazlasıyla etkiledi. Hem üretim hem de pazarlama konusunda hala sıkıntılar yaşanıyor. Ancak kısa sürede üretimin toparlanacağını düşünerek yılın ikinci yarısında ihracatın yeniden yükselişe geçmesini ve yılı 2022 performansının az da olsa üzerinde kapatmayı hedefliyoruz."