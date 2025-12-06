500 bin konut projesine 5 milyondan fazla başvuru: Bakan Kurum, kuraların çekileceği tarihi açıkladı

  1. Ekonomim
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi ile ilgili "10 Kasım'da başlayan başvurularımızda şu anda 5 milyon 440 bin sayısına ulaştık, ilk kuraları inşallah 29 Aralık'ta çekeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yürütmüş olduğu 500 bin konut projesinde kuraların 29 Aralık'ta çekileceğini duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’da Emek Aksaray Mahallesi'nde açıklamalarda bulundu.

Kurum, TOKİ'nin yürütmüş olduğu 500 bin konut projesine 5 milyon 440 bin kişinin başvuruda bulunduğunu ve kuraların 29 Aralık'ta çekileceğini duyurdu.

Kurum açıklamasında "10 Kasım'da başlayan başvurularda şu anda 5 milyon 440 bin sayısına ulaştık. İlk kuraları 29 Aralık'ta çekeceğiz ve evlerimizin yapımına da hızlıca başlayacağız. Tabii proje kapsamında deprem bölgesindeki illerimizi ayrıcalıklı tutarak, bu illerimize daha fazla kontenjan ayırdık" ifadelerini kullandı.

