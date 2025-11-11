500 bin Sosyal Konut Projesi’ne ilk gün başvuran kişi sayısı belli oldu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan "Yüzyılın Konut Projesi" için ilk gün başvuru sayısını duyurdu. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ev sahibi oluyor!" diyerek, projeye gösterilen büyük ilgiyi vurguladı.

"Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi"

Bakan Kurum'un paylaştığı verilere göre, projenin ilk gününde toplam 936 bin 159 vatandaş başvuruda bulundu. Bu büyük başvuru sayısının, Türk halkının ev sahibi olma isteğini ve devlet desteğine olan güvenini gösterdiğini belirten Bakan Kurum, "Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam, en modern yuvalarla karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Yüzyılın Konut Projesi, 500 bin sosyal konut hedefiyle, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için önemli bir adım olarak görülürken Proje, hem Türkiye'nin konut ihtiyacını karşılamayı hem de ailelerin yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlandığı belirtildi.