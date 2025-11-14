500 bin sosyal konut projesinin 5. gününde 2 milyon 879 bin başvuru

  1. Ekonomim
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 500 bin sosyal konut projesinin 5. gününde 2 milyon 879 bin geçerli başvuru yapıldığını açıkladı.

500 bin sosyal konut projesinin büyük ilgi gördüğünü söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "5. günde 2 milyon 879 bin geçerli başvuru yani yaklaşık 3 milyon başvuru oldu." dedi. 

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla 81 ilde inşa edilecek, 500 bin sosyal konut projesi için başvurular pazartesi günü başlamıştı.

