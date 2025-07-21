52 yıllık anlaşmada sona gelindi: Türkiye-Irak petrol anlaşması bitiyor

Türkiye ile Irak arasında 1973 yılından bu yana yürürlükte olan ham petrol boru hattı anlaşmasının sona ermesine ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre yürürlükteki anlaşmalar, protokoller ve bunlara ek belgelerin geçerliliği 27 Temmuz 2026 itibarıyla sona erecek.

İki ülke arasında ilk olarak 1973’te imzalanan bu anlaşma, son olarak 2010 yılında 15 yıllığına uzatılmıştı.