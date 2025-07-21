  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. 52 yıllık anlaşmada sona gelindi: Türkiye-Irak petrol anlaşması bitiyor
Takip Et

52 yıllık anlaşmada sona gelindi: Türkiye-Irak petrol anlaşması bitiyor

Türkiye ile Irak arasında 1973 yılında imzalanan ham petrol boru hattı anlaşması 27 Temmuz 2026 itibarıyla sona eriyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
52 yıllık anlaşmada sona gelindi: Türkiye-Irak petrol anlaşması bitiyor
Takip Et

Türkiye ile Irak arasında 1973 yılından bu yana yürürlükte olan ham petrol boru hattı anlaşmasının sona ermesine ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre yürürlükteki anlaşmalar, protokoller ve bunlara ek belgelerin geçerliliği 27 Temmuz 2026 itibarıyla sona erecek.

İki ülke arasında ilk olarak 1973’te imzalanan bu anlaşma, son olarak 2010 yılında 15 yıllığına uzatılmıştı.

Emekli promosyonlarında son durum! En yüksek rakam hangi bankada? İşte banka banka kampanyalar...Emekli promosyonlarında son durum! En yüksek rakam hangi bankada? İşte banka banka kampanyalar...Ekonomi
Akaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 21 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 21 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Fön rüzgarları sıcaklığı artıracak: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il tahminler...Fön rüzgarları sıcaklığı artıracak: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il tahminler...Gündem
Hesaplarında 2,5 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan suç örgütüne operasyon: 33 tutuklamaHesaplarında 2,5 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan suç örgütüne operasyon: 33 tutuklamaGündem

 

Ekonomi
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı: Piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini değişti
Piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini değişti
Bakan Işıkhan duyurdu: 12 ilaç daha SGK ödeme listesine alındı
Bakan Işıkhan duyurdu: 12 ilaç daha SGK ödeme listesine alındı
Gümrüklerde 6 ayda 35,5 milyar liralık kaçakçılık engellendi!
Gümrüklerde 6 ayda 35,5 milyar liralık kaçakçılık engellendi!
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Makine ihracatı ilk kez pozitife geçti ama üretici faizden şikayetçi
Makine ihracatı ilk kez pozitife geçti ama üretici faizden şikayetçi
ABD’nin ‘şeker reformu’ piyasaya yön verecek
ABD’nin ‘şeker reformu’ piyasaya yön verecek