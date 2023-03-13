  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Ekonomi
  3. 532 firmaya dahilde işleme izin belgesi
Takip Et

532 firmaya dahilde işleme izin belgesi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında bu yılın şubat ayında 532 firma için izin belgesi düzenledi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Ticaret Bakanlığı’nın şubat ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 532 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi, 7 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

Firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 12 oldu. Söz konusu ayda 3 firma için hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.