545 adet maden sahası ihale edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) yeni petrol sahalarının ihale edilmesine ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 545 adet maden sahası ihale edilmek bugünden itibaren en az 15 gün süre ile https://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecek.

İlanda ihalesi yapılacak sahaların ili, erişim numarası, maden grubu, ihale şartnamesi, pafta- koordinat bilgileri, alanları ve ihale tarihleri yer alacak.