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569 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında haziran ayında 569 firma için izin belgesi düzenlendi.

Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığının haziran ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, haziranda 569 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 2 hariçte işleme izin belgesi, 13 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Öte yandan, firma talebine istinaden 24 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.

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