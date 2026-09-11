58 yıllık şirket iflastan kurtuldu! Konkordato süreci sona erdi

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Bir yıllık konkordato mühleti sona ermişti

58 yıllık geçmişe sahip Aroma hakkında verilen bir yıllık kesin konkordato mühleti, geçtiğimiz mart ayında sona ermişti. Şirket, konkordato sürecini tamamlayarak iflas riskini geride bıraktı.

Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanlığı, Aroma Bursa Meyve Suları ile şirket yöneticileri Ege Duruk, Mahmut Atom Duruk, Mehmet Çetin Duruk, Onur Duruk, Ömer Duruk, Perihan Duruk, Şirin Duruk ve Uğur Duruk hakkında görülen davada kararını açıkladı.

Mahkemeden konkordato taleplerine ret kararı

NTV'de yer alan habere göre mahkeme, davacıların konkordato taleplerinden feragat etmesi nedeniyle başvuruların ayrı ayrı reddedilmesine karar verdi.

Kararla birlikte kesin konkordato mühletinin sonuçları da kendiliğinden sona erdi. Mahkeme ayrıca süreç kapsamında uygulanan tedbirlerin kaldırılmasına ve görev yapan konkordato komiserlerinin görevlerinin sonlandırılmasına hükmetti.

Alacaklılar için icra yolu yeniden açıldı

Konkordato sürecinin sona ermesiyle birlikte şirket ve yöneticilerinden alacağı bulunanların hukuki takip imkanları da yeniden gündeme geldi.

Buna göre alacaklılar, alacaklarının tahsili için icra takibi başlatabilecek, daha önce durmuş olan takiplerini ise yeniden sürdürebilecek.