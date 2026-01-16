“5G dijital dönüşüm sürecini hızlandıracak”

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Türkiye 1 Nisan itibarıyla 5G sistemine resmen geçmeye hazırlanırken, Vodafone, Ankara’da düzenlediği Tech Connect etkinliğiyle sisteme yönelik uygulama örneklerini tanıttı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G teknolojisinin Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecini hızlandıracağını söylerken, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, son 20 yılda Türkiye’ye yaptıkları yatırımın 480 milyar lirayı aştığını bildirdi.

Etkinliğin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G teknolojisiyle iletişim hızının yaklaşık 10 kat artacağını söyledi. İlk sinyalin 1 Nisan’da alınacağı 5G hizmetlerinin 2 yıl içinde tüm ülkeyi kapsayacağını bildiren Uraloğlu, 5G ile uyumlu hale gelen altyapının Türkiye’nin dijital dönüşümünü hızlandıracağını ifade etti. Bakan Uraloğlu, Vodafone Türkiye’nin de geçiş için altyapısal temeli oluşturduğunu belirtti. Otonom araçların, trafik kazalarını yüzde 90’a varan oranlarda azaltma potansiyeli taşıdığını dile getiren Uraloğlu, özelleştirilmiş 5G ağlarının ise, akıllı fabrikalarda makineler arası iletişimi kusursuzlaştırarak, üretim kesintilerini minimize ettiğini söyledi.

“Cihazların yüzde 30’u uyumlu”

Etkinlik öncesi Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye’deki cihazların yüzde 30’unun 5G ile uyumlu olduğunu belirten Kestioğlu, cihaz satışlarına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili talepler olduğunu bildirdi. Kurumların yüzde 75’inin 2026 yılı dönüşüm stratejilerini, bulut, yapay zeka ve büyük veri üzerine inşa edeceğini bildiren Özlem Kestioğlu, tüm yatırımların 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 5 trilyon dolarlık değer katmasının beklendiğini söyledi.

Vodafone Türkiye olarak Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda kritik bir rol üstlendiklerini ifade eden Kestioğlu, 4G/5G Mobil Özel Ağ (MPN) çözümleriyle kurumlara güvenli bağlantı alanları sunduklarını aktardı. Ankara, İstanbul ve İzmir’deki veri merkezleriyle hizmet verdiklerini vurgulayan Kestioğlu, “Bugün itibarıyla 1.000’den fazla veri merkezi müşterisi, 10 binden fazla sanal sunucu ve 10 bin m2’nin üzerinde beyaz alan kapasitesiyle hizmet veriyoruz” dedi. Fiber altyapısıyla Türkiye’de bugün 5,5 milyon bağlantıya ulaştıkları bilgisini veren Kestioğlu, NATO’ya İHA’lar için özelleştirilmiş 5G şebekesi kurduklarını belirtti.

“2.1 milyon KOBİ’nin teknoloji ortağıyız”

Vodafone Grubu’nun dünyadaki en büyük 5G lansmanını Türkiye’de yapacağı bilgisini veren Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, son 20 yılda Türkiye’ye 480 milyar lirayı aşan yatırım yaptıklarını bildirdi. Son 5 yılda şebekeye 80 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını ifade eden Aksoy, 2.1 milyon KOBİ ve 6 bin büyük kurumun teknoloji ortağı olduklarını söyledi. Etkinlikte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zekâ Genel Müdürü Sadullah Uzun “Dijital Dönüşüm: Yapay Zekâ Hamlesi” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.