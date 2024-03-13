5G için yol haritası belli oldu

Mehmet KAYA/ANKARA

Türkiye’nin 5G’ye geçişi için tarih 2026 olarak belirlendi. İhalenin 2025 içinde sonuçlanması bekleniyor. Daha önce yerli teknoloji geliştirilmeden 5G’ye geçilmemesi kararı alınmıştı.

2024 ve 2025 yılları içinde, yerli teknoloji kullanımına yönelik geliştirmeler de göz önünde bulundurularak, hangi teknolojilerde yerlilik şartının getirileceğine yönelik yeni bir çalışma yapılacak. Kritik kararlardan biri de 5G ağının başlangıç aşamasında, endüstriyel ve kurumsal kullanıma öncelik verilmesi oldu. Türkiye’nin 5G’ye geçişine yönelik olarak ilk kez belgelere giren bir yol haritası açıklandı. Yatırım Ortamı İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu Eylem Planı’nda, sürece yönelik olarak 2025 sonunu hedefl eyen maddeler sıralandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da geçen hafta yaptığı açıklamada, 5G’ye geçiş için 2026 yılını işaret etti. Bu durum, 2025 sonunda ihalenin yapılabileceği anlamına geliyor. 5G ve ötesine yönelik olarak yerli teknolojilerin geliştirilmesi çerçevesinde girişimler de netleşti. Yerli uçtan uca teknoloji geliştirmede iki şirket ortaya çıkmıştı. Bunlardan GTENT diğeri ise ULAK. OSTİM Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi koordinasyonunda firmaların çalışması sürüyor.

EKONOMİ’ye bilgi veren kaynaklar, hem kamu, hem de şirketlerin koordinasyon içinde, süreçte ilerleme sağladığını ve özellikle yerli teknoloji katkısının ne düzeyde olabileceğine yönelik çalışmaların yoğunlaştığını vurguladılar. Bu aşamada ORAN inisiyatifinin öne çıktığı kaydedildi. YOİKK belgesinde de yol haritası nitelikli eylemler, 2024-2025 vadeli olarak sıralandı. Buna göre, sanayi ve endüstriyel alanlarda özel iletişim ağının ihtiyaç olarak belirlenmesi tamamlanacak. Bu süreçte ihale için de şartlar, satılacak frekanslar, ihale bedel ve zamanı, kullanım şartları, yerli teknoloji şartlar belirlenecek. Yine 2025 sonuna kadar teknik altyapıya yönelik idari düzenlemeler yanında, kullanım hakkı ücretlerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı da çıkarılacak.