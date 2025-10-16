5G ihalesi sonuçlandı: Teklif 3 milyar dolara yaklaştı, en çok paketi Turkcell kazandı

Teknolojide yeni dönemi başlatacak 5G ihalesi yapıldı. İhalede Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yarıştı. İhalede ilk paket 1 milyar 280 milyon dolara, ikinci paket 1 milyar 665 milyon dolara satıldı. En çok paketi Turkcell kazandı. Böylece devletin kasasına ihaleden KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolar girecek.

Ankara'da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Binası'nda yapılan ihalede Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yer aldı.

3,5 saate yakın süren ihalede teklif edilen toplam tutar KDV hariç 2 milyar 945 milyon dolara ulaştı. Böylece devletin kasasına KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolar girecek.

700 MHz ve 3,5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılan ihalede 11 farklı frekans paketi satıldı.

Hangi şirket kaç paket kazandı?

Turkcell A1, B1, B4, B5 ve B6 olmak üzere 5 paket, Türk Telekom A3, B2, B6, B8 olmak üzere 4 paket, Vodafone A2 ve B3 olmak üzere 2 paket kazandı.

İhalede ilk paketten 1,3 milyar dolar

İhalede ilk olarak 700 MHz bandındaki 20 MHz'lik A1, A2, A3 soyut paketlerinin satışı yapıldı. Kapalı zarfla Turkcell'in teklifi 429 milyon dolar, Türk Telekom'un 425 milyon dolar, Vodafone'un 426 milyon dolar oldu.

İhalede açık artırmada hiçbir şirket teklifini artırmadı. Türk Telekom teklifini artırmadığını ve çekildiğini açıkladı. Vodafone da sözlü teklif vermedi. Turkcell de yazılı teklifini geçerli olduğunu belirtip artış yapmadı. Böylece en yüksek teklifi 429 milyon dolar Turkcell verdi. A1 soyut paketi ve ilk yer seçme hakkını Turkcell kazandı. İkinci teklifi veren Vodafone A2 soyut paketini ve ikinci yer seçme hakkını kazandı. Üçüncü teklifi veren Türk Telekom A3 soyut paketini ve bant içinde üçüncü yer seçme hakkını kazandı.

Turkcell, 723-733-778-788 MHz bant aralığını seçti. Vodafone 713-723 orta bantları tercih etti. 700 MHz bandından geriye kalan yer 703-713 MHz bandı Türk Telekom'un oldu. A1, A2, A3 paketleri için toplam teklif 1 milyar 280 milyon dolara satıldı.

İkinci pakete 1,7 milyar dolar teklif edildi

İhalede ikinci olarak 3,5 GHz frekans bantlarında 80'er MHz'lik B1, B2 ve B3 paketlerinin satışı gerçekleşti. Kapalı zarfla Turkcell'in teklifi 210 milyon dolar, Türk Telekom'un 209 milyon dolar, Vodafone'un 201 milyon dolar oldu. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone sözlü teklife katılmama kararı aldı. Açık artırmada Turkcell teklifi 214 milyon dolara yükseltirken, Vodafone çekilme kararı aldı. Türk Telekom da kapalı zarftaki rakamı değiştirmedi. Böylece en yüksek teklifi 214 milyon dolarla Turkcell, ikinci en yüksek teklifi 209 milyon dolarla Türk Telekom, üçüncü en yüksek teklifi 201 milyon dolarla Vodafone verdi. B1, B2 ve B3 paketleri için toplam 624 milyon dolara satıldı.

B4 paketinde kıran kırana yarış: 187 milyon dolara Turkcell'in oldu

İhalede ikinci paket kapsamındaki B4 soyut paketinin satışında kıran kırana yarış yaşandı. Turkcell'in teklifi 50 milyon dolar, Türk Telekom'un teklifi 50 milyon dolar, Vodafone'un teklifi 61 milyon dolar oldu. Üç şirket de sözlü teklife katılma kararı aldı. Açık artırmada Türk Telekom 173 milyon dolar önerince Vodafone ihaleden çekilme kararı aldı. Vodafone'un çekilmesi sonrası açık artırma Turkcell ve Türk Telekom arasında devam ediyor. Turkcell 179 milyon dolar teklif edince Türk Telekom ara istedi ve 181 milyon dolar teklif etti. Turkcell'in 187 milyon dolar teklif etmesi sonrası Türk Telekom çekildi. B4 soyut paketini Turkcell kazandı.

B5 paketini 186 milyon dolara Turkcell satın aldı

İkinci paket kapsamındaki B5 soyut paketinin satışında kapalı zarfla Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un teklifi 50'şer milyon dolar oldu. Açık artırma sürecinde Turkcell 52 milyon dolar, Türk Telekom 54 milyon dolar, Vodafone 56 milyon dolar teklif etti. Açık artırmada Türk Telekom 180 milyon dolar teklif edince Vodafone çekildiğini açıkladı. Turkcell'in teklifi 182 milyon dolara yükseltmesi sonrası Türk Telekom ara istedi. Ara sonrası teklifini Türk Telekom 184 milyon dolara çıkarırken, Turkcell'in 186 milyon dolarlık teklifi sonrası Türk Telekom ihaleden çekildi. Böylece B5 paketini 186 milyon dolarlık teklifle Turkcell kazandı.

B6 paketi 208 milyon dolara Turkcell'in

İhalede B6 soyut paketinin satışında kapalı zarfla Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone 50'şer milyon dolar teklif etti. Açık artırma sürecinde Turkcell 52 milyon dolar, Türk Telekom 54 milyon dolar, Vodafone 56 milyon dolar teklif etti. Açık artırmada Türk Telekom'un 198 milyon dolarlık teklifi sonrası Vodafone çekildi. Turkcell'in teklifi 200 milyon dolara çıkarmasıyla Türk Telekom ara istedi. Turkcell'in 208 milyon dolar teklif etmesi sonrası Türk Telekom çekildi. Böylece B6 soyut paketini Turkcell kazandı.

B7 paketi 212 milyon dolara Türk Telekom'un

Turkcell önceki paket satışlarında B1, B4, B5 ve B6 satışından 60 MHz kazandığı için bundan sonraki paketlerde Turkcell'in tekliflerinin açılmayacağı açıklandı. B7 soyut paketi için Türk Telekom ve Vodafone 50'şer milyon dolar teklif etti. Açık artırma sürecinde Türk Telekom'un 212 milyon dolar teklif etmesi sonrası Vodafone çekildi.

B8 paketi 248 milyon dolara Türk Telekom'un

İhalede son paket olan B8 paketi için kapalı zarfla Türk Telekom ve Vodafone 50'şer milyon dolar teklif etti. Açık artırma sürecinde Türk Telekom'un 228 milyon dolar teklifi sonrası Vodafone süre istedi. Açık artırma sürecinde Türk Telekom'un 228 milyon dolar teklifi sonrası Vodafone süre istedi. Paketi 248 milyon dolarlık teklifiyle Türk Telekom kazandı.

İhale sonucu BTK onayına sunulacak. BTK'nın onaylaması sonrasında ihale kararı kesinleşecek.