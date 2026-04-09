5G’de yerlilik payını OSTİM’in 'çağdaş Ahi dayanışması' büyüttü

LEVENT AKBAY

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM tarafından oluşturulan 7 sektörel kümede yer alan firmaların çağdaş Ahi dayanışması ile güçlerini birleştirdiğini, bu kümelerin haberleşme, savunma sanayi ve ulaşım başta olmak üzere çeşitli alanlarda yerli teknolojinin ve yerli üretimin geliştirilmesi için çalışan bir model olarak kendini gösterdiğini söyledi. Orhan Aydın, son örnek olarak Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesinin, yerli yetkinliklerin maksimize edilmesi ve yapılan görüşmeler sonucu, 5G teknolojisi oluşturulmasında yerli katkı oranının yüzde 60’a çıkarılması kararının alınmasında etkili olduğunu anlatarak 5G projesinde yerli firmalara yeni iş olanakları yaratılmasında başarılı olduklarını söyledi. Ankara’nın sanayileşmesine imza atan OSTİM’in katkılarının artık ulusal ve hatta uluslararası düzeye çıktığına ve Ankara’daki organize sanayi bölgelerinde OSTİM’li firmaların yoğunluğuna dikkat çeken Orhan Aydın; “Bölgemiz, ülkemiz ve insanlığın iyiliği için çalışıyoruz.” mesajı verdi. Orhan Aydın, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin günümüze uzanan gelişim sürecini ve vizyonuna ilişkin değerlendirmesinde; “Bize enerji katan bölgemiz OSTİM’in sınırlarının dışına çıkıyoruz.” ifadesi ile hedef büyüttüklerine vurgu yaptı. Yapay zekaya Ahi ruhu aşılamaya çalışan, ‘yerli’, ‘milli’ ve ‘rekabetçi’ üretimi hedefleyen OSTİM modelini geliştirmeye çalışan misyonun temsiline özen gösteren OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın görüşlerini şöyle özetledi:

OSB üstü bir ekosistem

OSTİM, 17 ana sektör, 139 işkolu, 6500 işletme ve 65000 çalışanın yanı sıra; vakfı, yatırım şirketi, teknoparkı, kümeleri, üniversitesi ve firmalarıyla farklı ve yetkin bir ekosistem. OSTİM Vakfı, OSTİM Teknik Üniversitesi ile bölgeyi taçlandırdı. Bu ekosistem içerisinde ‘fikir’den ‘borsaya açılma’ aşamasına bütün soruların cevabını üreten kurumlar var. OSTİM’in gelecek vizyonunda sıra dışı firmalar yer alıyor. ABD’deki Silikon Vadisi örneğinden hareketle OSTİM’i bir teknoloji vadisi olarak geleceğe hazırlıyoruz.

Dayanışma ve iş birliği ruhu

Kuruluşundan bir yana dayanışma ve iş birliği ruhuyla hep birlikte üreten OSTİM bu anlayış ile üretimdeki yabancılaşmayı da önlüyor. Yarım asrı geride bırakan OSTİM, sadece fiziki bir sanayi bölgesini değil, bu ruhun temsil ettiği, yerli ve milli sanayi için, küresel rekabet koşullarına uygun çalışma ve başarma azmini de ifade ediyor. OSTİM sanayicisini merkeze alan üretim modeli, çok sektörlü yapısı ve güçlü iş birliği kültürüyle değişimin sahadaki en somut karşılıklarından biri olarak öne çıkıyor. Ortak akıl, birlikte üretme anlayışı ve sürdürülebilir kalkınma odağında şekillenen bu yapı, OSTİM’i bugünün ihtiyaçlarına çözüm üreten ve geleceğin sanayi modelini birlikte inşa eden stratejik bir merkez haline getirdi.

Tek durak ofis

OSTİM, 1997 yılında OSB statüsü kazandı. OSB Müdürlüğü, bölgenin, tüm altyapı ve üstyapı hizmetlerini gerçekleştirerek, bölge firmalarının rekabet gücünü arttırıcı faaliyetlerde bulunuyor. Bu kapsamda tüm hizmetlerini tek bir merkezden sunuyor. Bölge çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve enerji verimliliği yüksek hale getirilmiş ‘gümüş’ kategoride yeşil bir OSB olarak faaliyetlerini sürdürüyor. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde yeşil dönüşüm ve karbon sıfır çalışmalarına katkı sağlayacak önemli bir aşama daha geçildi. Dünya Bankası tarafından desteklenen GES projesi ile bölgede açık otopark alanlarına yapılacak santrallerle OSTİM’li işletmelere 2 MW daha yeşil enerji sağlanmış olacak. Proje tamamlandığında OSTİM’in yenilenebilir enerjideki kurulu gücü 5 MW’a ulaşacak. Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (HAB) kurgulanmasında OSTİM olarak görev aldık. Savunma Sanayii Başkanlığı’nın nezdinde Meksika’da benzer bölgeyi inceledik. Sonuçta, HAB OSB Ankara ve bölgemiz için inanılmaz bir katma değer oluşturdu.

Meslek okulları ve teknoparklar OSB’lerde olmalı

OSTİM Vakfı eğitim ve teknoloji olmak üzere iki başlıkta faaliyet gösteriyor. Meslek yüksekokullarının OSB’lerde olmasının daha yararlı olacağını savunuyoruz. İlk defa OSTİM, Gazi Üniversitesi ile birlikte Meslek Yüksekokulunu OSB’ye getirdi. Bunun dışında teknoparkların da sanayi bölgelerinde olmasını savunuyoruz. Bunu da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokentini OSTİM’e getirerek gerçekleştirdik. Ostim Teknopark’ı kurgularken de üniversite-sanayi iş birliğinin hayata geçirilemeyen taraflarını gerçekleştirmeyi hedefledik. Ankara’nın 7 üniversitesini ikna ederek teknoparkımıza ortak ettik. Geçmişte medeniyetimizin de çok önemli bir kurumu olan Ahilik teşkilatının yeni versiyonu olan kümeleri oluşturduk. İş ve İnşaat Makineleri, Savunma ve Havacılık, Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri, Medikal Sanayi ve Kauçuk Teknolojileri kümelenmelerimiz sadece OSTİM değil, Ankara çanağındaki ve yakın illerdeki firmaların katıldığı kümelenmelere dönüştü. OSTİM’deki iki kümelenme, Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) ve Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) Türkiye’nin sorunlarına çözüm üretmek üzere oluşturuldu. Türkiye’nin bütün raylı sistemleri hafif metro, metro ve hızlı trenleri de dahil olmak üzere Türkiye’de yapılması konusunda artık tartışmaları bitirdik ve Türkiye’de bunları yapan ciddi firmalarımız oluştu. Artık bütün dünyanın işlerini de yapar hale geldiler. Kendimizi sorumlu hissettiğimiz Türkiye’nin haberleşme teknolojilerini yapacak firmaları organize eden Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi’ni oluşturduk. En son yapılan 5G ihalesinde yüzde 60 yerli katkı paragrafını bu küme yazdırdı.

KİLOMETRE TAŞLARI…

▶ 1967 OSTİM kuruldu (Yön. Kur. Bşk. Cevat Dündar).

▶ 1970 Yapılaşma büyük ölçüde tamamlandı (Yön. Kur. Bşk. Turan Çiğdem).

▶ 1992 Kurumsal dönüşüm başladı. Yeni vizyon, yeni idealler kurgulandı (Yön. Kur. Bşk. Orhan Aydın).

▶ 1993 OSTİM Vakfı kuruldu.

▶ 1997 OSB Statüsü alındı.

▶ 2000 Bölgesel ve sektörel kalkınma için ‘kümelenme’ faaliyetleri başladı.

▶ 2017 OSTİM Teknik Üniversitesi kuruldu.

▶ 2021 OSTİM OSB Teknik Koleji kuruldu.

Orhan Aydın hakkında…

1952 yılında Kızılcahamam’da doğdu. Ankara Gazi Lisesi (1971), Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Makina Mühendisliği (1974) mezunu. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Dairesinde (1975-1979) makine mühendisi olarak çalıştı. Askerlik hizmetinin (1980) ardından sanayi ve ticaret alanında girişimci olarak çalışma hayatına devam ederken Yeni OSTİM ve Özanadolu Kooperatiflerinin kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak projeleri tamamladı. İvedik Organize Sanayi Bölgesinin kuruluşunda Mütevelli Heyet Üyesi olarak yer aldı (1987 – 1996). Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildiği (1992) OSTİM Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin yapılaşma, altyapı, işletmelerin faaliyete geçmesi ve üstyapısal desteklerin sağlanması çalışmalarını yürüterek bölgenin bir KOBİ şehrine dönüşüm sürecini yönetti. Bölge dahil ulusal ölçekte sanayi ve teknoloji yeteneklerinin artırılması ve rekabetçiliği destekleyen unsurlarla örnek bir üretim ekosisteminin kurulması için çalışmalar yaptı. Birleşmiş Milletler, Global Compact, İslam Konferansı Örgütü ve D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantılarına OSTİM Modelini anlatmak üzere davet edildi. Özelikle girişimci ve teknolojiye dayalı sanayileşme, ortaklaşa rekabet, bölgesel ve sektörel kalkınma, yaşanabilir çevre gibi “yarınlara yaşanabilir daha iyi bir dünya bırakma” hedeflerini uluslararası kamuoyu platformlarda da paylaştı. Evli, 4 çocuk babası ve 8 torun dedesi.

3,5 milyar dolar lisans bedeli ödemeleri

5G ihalesinde 3 operatör firmanın yaklaşık 3,5 milyar dolarlık lisans bedeli ödemeleri ile sonuçlandı. Sistemin bütünüyle devreye girmesi ise yıllar alacak. Bu dönüşüm kapsamında altyapı yatırımları, cihaz ve operasyonel maliyetlerin toplam 10-12 milyar dolar milyar dolar arasında olması tahminler arasında. Yatırımlarda yerlilik oranlarındaki artışın karşılığı milyarlarca dolara denk geliyor. Bu nedenle yerlilik oranının yüzde 45’ten yüzde 60’a çıkarılması reel sektör açısından da önem taşıyor.

Milyonlarca dolarlık yeni iş hacmi

Orhan Aydın; 5G teknolojinin kurulmasında yerli katkı oranının artırılmasında OSTİM tarafından ortaya konulan üretim yeteneklerine sahip olmanın etkili olduğunu anlattı. Böylelikle 4,5 G’den 5G teknolojisine geçilmesinde ihale şartnamesinde yer alan yerlilik oranı kriterlerinin yerli katma değeri artıracak şekilde belirlenmesi sağlanmış oldu. 5G yetkilendirmelerinde ilk yıl yüzde 50 yerli malı belgeli ürün ve en az yüzde 5 milli haberleşme ürünü kullanma yükümlülüğü başlatılacak. İlerleyen yıllarda yerli malı belgeli ürün oranı peyderpey artırılarak yüzde 60’a çıkarılacak. 4,5G teknolojisinde söz konusu yükümlülük ilk yıl yüzde 30 olarak belirlenmiş ve daha sonra yüzde 45’e kadar çıkarılmıştı. Böylece 5G, mobil haberleşme hızını 10 kat artırmanın yanında 4,5G’ye göre yerli malı kullanımında büyük avantaj sağlayacak.

Ahilik geleneği…

Ahilik, 13. yüzyılda Anadolu’da Ahi Evran tarafından kurulan; esnaf, zanaatkâr ve üreticileri ahlaki, iktisadi ve sanatsal yönlerden yetiştiren sosyo-ekonomik bir Türk dayanışma teşkilatıdır. İyi ahlak, doğruluk, kardeşlik ve yardımseverlik temeline dayanan bu sistem, günümüz esnaf odalarına benzer işlevler görürken, kaliteli üretim ve mesleki eğitim (usta-çırak) sağlamıştır.

Ahiliğin önde gelen yedi ilkesi:

1- Elini hep açık tut, 2- Sofranı hep açık tut, 3- Kapını hep açık tut, 4- Ağzını hep kapalı tut, 5- Gözünü hep bağlı tut, 6- Eline hep sahip ol, 7- Diline her zaman sahip ol.

Taşkent’te sizi OSTİM Sanayi Bölgesi karşılayacak

Türk ve İslam dünyasından ve Afrika’nın bütün ülkelerinden heyetler ağırladıklarını, talep eden ülkelerle de OSTİM modeli bilgisini paylaşmak üzere iyi niyet protokolleri imzaladıklarını anlatan Orhan Aydın, Özbekistan’da OSTİM modeli ile inşa edilen Özbek – Türk Organize Sanayi Bölgesini Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in nezdinde yürüttüklerini ifade ederek; “Taşkent’e gittiğiniz zaman OSTİM Sanayi Bölgesi sizi karşılayacak. Şu an o bölgemiz faaliyete geçti. Türkiye’den birçok firmamız orada yatırım yapmaya başladı.”dedi.

Nadir toprak elementleri projesi…

OSTİM, Özbekistan’da başarıyla sürdürdüğü projelerinin ardından yeni sözleşmelere imza attı. Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti ile Nukus’ta organize sanayi bölgesi planlanması, kurulumu ve sanayileşme süreçleri için fizibilite çalışması yapmak üzere sözleşme imzalayan OSTİM, bir diğer sözleşmeyi de Özbekistan Teknik Metaller Kurumu (TMK) ile nadir toprak elementlerinin yüksek teknolojide kullanılacak şekilde zenginleştirilip katma değerli ürüne dönüştürülmesine yönelik organize sanayi bölgelerinin planlanması üzerine imzaladı.

OSTİM’de yapılaşma değişecek

OSTİM 2025’te altyapı, üstyapı, imar, elektrik ve doğal gaz dağıtımı faaliyetlerini kaliteli, kesintisiz ve rekabetçi bir anlayışla sürdürdü. 2025’te yapılanmayı doğru yönlendirmek üzere hem ruhsatlar hem izinler düzenlendi. Yönetim OSTİM’in çehresini de değiştirme peşinde. Binaların cepheleri ve kullanım şekilleri biraz daha büyütülerek yapılaşmayı revize edilecek.