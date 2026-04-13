5G’li telefon satış payı yüzde 37'den 55’e çıktı

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Türkiye’de yüksek faiz, sıkı para politikası ve kontrollü talep dönemi tüketici elektroniği pazarında büyüme dinamiklerini yeniden şekillendiriyor. Ciro tarafında enflasyon kaynaklı artış devam ederken, adet bazında pazar uzun süredir yatay seyrediyor. Perakendeciler için yeni dönemin ana başlıklarından biri ise 31 Mart itibari ile hayata geçen 5G teknolojisi olarak öne çıkıyor. Söz konusu teknoloji, uzun süredir yatay seyreden tüketici elektroniği pazarında en önemli büyüme başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nde bir araya geldiğimiz MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, 5G’nin yalnızca telekom altyapısı yatırımı değil, aynı zamanda yeni bir tüketici elektroniği talep dalgası yaratacağını söyledi.

Acar, “Bakın 5G’nin tam zamanı. MediaMarkt’tan 5G’li telefonunuzu alabilirsiniz diye kampanyalar yaptık. Müşteri buna cevap verdi. Artık mağazaya gelen kullanıcılar telefon alırken ‘Bir de 5G’li mi bu?’ diye soruyor” dedi. Acar, kampanyaların satışlara da doğrudan yansıdığını belirterek, “1 Şubat öncesinde cep telefonu satışlarımızın yüzde 37’si 5G’li modellerden oluşuyordu. Şimdi bu oran yüzde 55’e çıktı. Bilinç arttıkça bu oran daha da yükselecek” diye konuştu.

Pazar adet bazında yatay

Tüketici elektroniği pazarında son bir yıldır adetsel büyüme görülmediğini ifade eden Acar, ciro tarafında ise enflasyon seviyesinde artış yaşandığını kaydetti. Acar, “Makroekonomik dengeye baktığımızda bazı sektörler büyümeyi yavaşlatırken bazıları destekledi. Toplamda enflasyon kadar bir büyüme hala var. Adetsel anlamda ise düz gidiyor, yani büyüme yok. MediaMarkt olarak sektör ortalamasının üzerinde büyüyoruz” dedi. Şirketin stratejisinin küçülen veya yatay seyreden pazarda pazar payı kazanmak olduğunu belirten Acar, “Pastanın boyutu küçülüyorsa, biz dilimimizi artırarak küçülmemeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Fiyatta RAM krizi baskısı

Acar, geçen yılın ilk çeyreği ile bu yılın ilk çeyreği karşılaştırıldığında bazı kategorilerde fiyat artışlarının neredeyse durduğunu söyledi. Beyaz eşyada fiyat artışının sınırlı kaldığını, ancak küresel RAM ve çip tedarik sorunlarının bazı ürünlerde maliyet baskısı yarattığını belirten Acar, özellikle giriş ve orta segment telefonlarda fiyat artışının daha belirgin hissedilebileceğini ifade etti. Acar, “20 dolarlık bir RAM maliyeti 100-120 dolar seviyelerine çıkabiliyor. Bu artış premium segmentte daha sınırlı hissedilirken, uygun fiyatlı telefonlarda daha yüksek yansıyabilir” dedi.

Stok yönetiminde yapay zeka dönemi

Son dönemde perakendede en kritik başlığın stok yönetimi olduğunu vurgulayan Acar, yanlış stok pozisyonunun şirketleri zorlayabileceğini söyledi. MediaMarkt’ın yapay zekayı stok optimizasyonunda kullandığını anlatan Acar, ürün bulunurluğu ile stok maliyeti arasında denge kurduklarını kaydetti. Acar, “Stoklarımızı şişirmek gibi bir ajandamız yok. Kurallar çerçevesinde optimum stokla ilerliyoruz. Zamdan fayda sağlamak gibi bir yaklaşımımız bulunmuyor” dedi. MediaMarkt Türkiye’nin grup içindeki yerine de değinen Acar, Türkiye’de 103 mağaza ile faaliyet gösterdiğini belirterek, ciro bazında Türkiye operasyonunun Almanya’nın ardından grup içinde ikinci sırada yer aldığını söyledi. Acar, Türkiye’yi İspanya, İtalya, Hollanda, Avusturya, Polonya ve Macaristan’ın izlediğini aktardı. Acar, yıl genelinde adet bazında yatay, ciro bazında ise enflasyon civarında büyüme beklediğini ifade ederek, dijital ve fiziksel mağazaların birlikte büyümeyi sürdüreceğini söyledi. 5G dönüşümü, yeni ürün kategorileri ve doğru stok yönetimiyle MediaMarkt’ın pazardan daha hızlı büyümeyi hedeflediğini kaydetti.

■ Yeni büyüme alanı hava temizleme cihazları

Robot süpürge, air fryer ve otomatik kahve makineleri gibi ürünlerin geçmiş dönemde pazara ivme kattığını hatırlatan Acar, sıradaki sıçrama kategorisinin hava temizleme cihazları olacağını söyledi. Acar, “Bir sene içinde hava temizleme cihazlarını uçuracağım. Herkesin evine bir tane gidecek. Çünkü müşteriye net bir değer teklifi sunuyor. Evde tütün ürünleri içildiğinde ya da koku oluştuğunda cihazın etkisi hemen görülüyor” diye konuştu. İkinci el ve yenilenmiş telefon pazarında da farkındalığın da arttığını belirten Acar, MediaMarkt satışları içinde yenilenmiş cihazların payının yüzde 4 seviyesinde olduğunu söyledi. Tüketicinin fiyat farkı açıldıkça yenilenmiş cihazlara daha fazla yöneldiğini belirten Acar, bu segmentin önümüzdeki dönemde büyümeye devam edeceğini ifade etti.