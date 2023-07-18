6 ayda 152.8 milyon liralık haksız fiyat cezası

ANKARA - EKONOMİ

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu2023 yılının ilk yarısında 369 firmaya 152 milyon 820 bin liralık idari para cezası uyguladı.



Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun piyasada oluşan arz talep dengesini bozucu eylemleri, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamasını engellemek amacıyla kurulduğu belirtilerek, kurulun fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik idari yaptırımlar uyguladığı bildirildi.

Ticaret İl Müdürlüklerinin 81 ilde haksız fiyat denetimi kapsamında 6 bin 673 firma ve 31 bin 129 ürüne ilişkin denetim yapıldığı kaydedilen açıklamada, otomotiv sektörüne ilişkin ise 648 yetkili bayinin denetlendiği belirtildi.

e-ticaret yerlerine 85 milyon lira ceza

Açıklamaya göre yapılan denetimler ve kesilen idari para cezalarına ilişkin detaylar şöyle:

“6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak 10 ilde yaşanan deprem sonrası acil olarak ihtiyaç duyulan malzemelere yönelik e-ticaret pazaryerlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 353 firmaya toplam 84.975.532,00 Türk lirası idari para cezası kesilmiştir.

13 otomotiv bayiine 67 milyon lira

Sıfır kilometre araçlarda stokçuluk yapıldığı yönünde kamuoyuna yansıyan haberlerde yer alan hususlara yönelik Bakanlığımız Müfettişleri ve İl Müdürlüklerince denetimler sonucunda stokçuluk yaptığı tespit edilen 13 otomotiv bayiine 15 aykırılıktan 2023 yılı ceza üst sınırından olmak üzere toplamda 66.879.000,00 Türk lirası idari para cezası verilmiştir.

Marketlere de ceza yağdı

Marketlerde özellikle temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışlarına yönelik İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılan denetimler sonucunda ise orta ölçekli markete 74.303,5 Türk lirası ve büyük ölçekli iki markete 891.642 Türk lirası olmak üzere 3 markete fahiş fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle toplamda 965.945,5 Türk lirası idari para cezası verilmiştir.



Bu kapsamda, Bakanlığımız Müfettişleri ve İl Müdürlüklerince yapılan denetimler sonucunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2023 yılı ilk altı ayında 369 firmaya toplam 152.820.477,5 TL idari para cezası uygulanmıştır.



6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Fiyat etiketi” başlıklı 54 üncü maddesi ile Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri ile Belediyeler tarafından 2023 yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen denetimler kapsamında; 25.409 işyerinde 584.953 adet üründen aykırılık tespit edilen 15.894 adet ürün için toplam 14.991.883 TL idari para cezası uygulanmıştır.”