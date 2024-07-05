6 ayda gıda fiyatları yüzde 25 arttı ama marketlere zam yağdı, fiyatlar uçtu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon verilerine göre gıda fiyatları bir yılda yüzde 68.08 arttı. Yine TÜİK’e göre gıda fiyatları 6 ayda ise yüzde 25.25 oranında yükseldi. Ancak 6 ayda marketlere zam yağdı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) verileri de gıda enflasyonunu yeniden gözler önüne serdi.

Limon ilk sırada

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre fiyatı en çok artan ürünler listesinde zirveye limon yerleşti. 27 Aralık 2023’te 15.22 lira olan limonun kilogram fiyatı, haziranda yüzde 213.9’luk artışla 47.79 liraya çıktı.

Fındık ikinci sırada

Fiyatı en fazla artan ikinci ürün ise hem hasadı yaklaşan hem de taban fiyat tartışmalarının sürdüğü fındık oldu. Fındık içinin kilogram fiyatı 6 ayda yüzde 77’lik artışla 339 liradan, 601 liraya yükseldi.

Antep fıstığı üçüncü sırada

Antep fıstığı da fiyatı en fazla artan ilk 10 ürün arasında üçüncü oldu. 27 Aralık 2023’te 527 lira olan bir kilogram Antep fıstığının fiyatı yüzde 70’lik artışla Haziran 2024’te 900 liraya çıktı. Kuru kayısının kilogram fiyatı da yüzde 58’lik artışla 307 liradan 487 liraya yükselirken, bir kilogram kuru incirin fiyatı da 6 ayda yaklaşık yüzde 47 artarak, 300 liradan 441 liraya ulaştı. Nohutta fiyat artışı ise 6 ayda yüzde 46’yı buldu. Ürünün kilogram fiyatı 66 liradan 97 liraya kadar yükseldi.

27 Aralık 2023’te 54 lira olan bir kilogram yeşil mercimeğin fiyatı yüzde 45’lik artışla Haziran 2024’te 78 lirayı aşarken, havuç da fiyatı en fazla artan ürünler listesinde yer aldı. Havucun kilogram fiyatı yüzde 30’luk artışla 25 liradan 33 liraya ulaştı.

Gıda enflasyonu emekliler için yüzde 93.9 oldu

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK-AR) TÜİK verilerine göre yaptığı hesaplamada haziranda gıda enflasyonu emekliler için yüzde 93.9, yoksul kesim için ise yüzde 121 olarak gerçekleşti.

Ette artış yüzde 52’yi buldu

Her ay fiyat artışının yaşandığı kırmızı et de zamlardan nasibini aldı. Kırmızı ette fiyatlar Kurban Bayramı’nın da etkisiyle biraz gerilese de kuzu etinde fiyat artışı 6 ayda yüzde 52’yi buldu. 27 Aralık 2023’te 445 lira olan kuzu etinin kilogram fiyatı Haziran 2024’te 678 liraya çıktı. Dana etinin fiyatı ise yüzde 40 arttı. Aralık 2023’te 405 lira olan dana etinin kilogram fiyatı geçen ay 569 liraya ulaştı.