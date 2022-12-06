6. Ege Ekonomik Forum'u yarın başlıyor

“Geleceğin Sinyalleri - Jeopolitik, Ekonomi, Bilim, Teknoloji, Çevre ve İnsan” ana teması ile düzenlenen Ege Ekonomik Forum, İzmir ve Ege’nin bilim, akademi, siyaset, yerel yönetimler ve iş dünyasını bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı ve Özgencil Grup iş birliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi destekleri, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzdoğa Stratejik Partnerliği, Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) ve İzmir Ticaret Borsası oturum sponsorluğunda; Bornova Belediyesi, Çimentaş Group, Ege Genç İşinsanları Derneği (EGİAD), Folkart, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB), İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) ana sponsorluğunda, ESBAŞ, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Seyrek Boru ve TARKEM katkılarıyla ve Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi canlı yayın sponsorluğu, Bersay İletişim Grubu Medya İlişkileri ve Gözlem ve Ticaret Gazetesi yerel basın sponsorları ile ‘Küresel Gelişmeler Işığında Bölgesel Vizyon’ oluşturmak amacıyla 5 yıldır gerçekleşen Ege Ekonomik Forum, bu yıl 6.’sını 07 Aralık 2022 tarihinde İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde ve 08-09 Aralık 2022 tarihlerinde İzmir, Ege Palas Business Hotel’de, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi canlı yayın sponsorluğu ile Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Youtube, Twitter, Linkedin ve Facebook adreslerinden eş zamanlı olarak canlı yayınlanarak Hibrit olarak gerçekleştirecek.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam’ın açılış konuşmaları ile başlayacak olan forumda; onur konuğu olarak Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş yer alacak.

Forumda bu yıl; İsveç Eski Enerji Bakanı İbrahim Baylan, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Dr. Abdullah Buğrahan Karaveli, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Güneydoğu Avrupa Yöneticisi Petya Icheva, EBRD Ülke Başkan Vekili ve Ankara Ofis Direktörü Mehmet Üvez, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, KPMG Şirket Ortağı, Veri Analitik ve Dijital Lideri & Teknoloji Sektör Lideri Gökhan Mataracı, Dikili TDİOSB Müteşebbis Heyet Başkanı Ali Osman Öğmen, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, İzmir Köy Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, Global Resources Partners UK & The London Energy Club Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öğütçü ve daha bir çok önemli konuşmacı yer alıyor.

7 Aralık 2022 tarihinde İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde “İKTİSAT MEYDANI -İkinci Yüzyıla Başlarken Geleceğe Bakış’’ açılış paneli ile başlayacak olan Ege Ekonomik Forum, 8 Aralık 2022 tarihinde Ege Palas Business Hotel’de; “Yeşil İhracat: Yeni Bir Ekonomik Büyüme Stratejisi” , “Yeşil Dünyanın Anahtarı: Yeşil Enerji” ve “Değişen Üretim DNA’sı” oturumları ile devam edecek.

9 Aralık 2022 tarihinde yine Ege Palas Business Hotel’de “Geleceğe Bir Adım Önde Olmak: Metaverse-Dijital Gelecek”, “Daha İyi Bir Dünya için: Etki Yatırımları”, “TARIM MEYDANI- Bölgesel, Ulusal ve Küresel Tarımda Yeni Dengeler” oturumları ile Ege Ekonomik Forumu’nun altıncısı sona erecek.

Özgencil-EGEV: Altı yıllık birliktelik

Forum’un 21 Kasım Pazartesi günü gerçekleşen basın toplantısında Forum’un ev sahiplerinden EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, altı yıl önce çıktıkları bu yolda Ege Ekonomik Forumu’nu bölgenin en önemli toplantısı haline getirdiklerini belirtti. Bu yıl altıncısını yapacakları Ege Ekonomik Forumu’nda “Geleceğin Sinyalleri” ana temasını belirlediklerini söyleyen Susam, “İklim krizi, AB Yeşil Mutabakatı yeşil enerjiyi ve yenilenebilir enerji üretimini çok üst sıralara taşıdı. Bu noktada Ege’nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Bu forumun çıktılarının çok hızlı fiiliyata döküleceğine inanıyorum” diye konuştu.

Başkanlardan foruma destek

Basın Toplantısında bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mustafa Özuslu, ‘Geleceğin Sinyalleri’ ana temasında gerçekleşecek toplantı da gençlerin de yer alacak olmasının çok önemli olduğuna dikkat çekti. İzmir ekonomisinin gelişmesi için sanayiden tarıma kadar her alanda belediyenin yatırımlarına dikkat çeken Özuslu, “Yaptığımız yatırımlar kentin geleceği için, kenti dirençli hale getirmek için hayata geçiriliyor. Fakat güven ortamının olması, yabancı yatırımcıların da kentimize ve ülkemize olan ilgisini artıracaktır. Bu kapsamda Ege Ekonomik Forumu’na destek vermeyi önemli buluyoruz” diye konuştu.

İzmir’in tarih boyunca Türkiye’nin ihracatına en büyük katkı sağlayan kentlerin başında geldiğini ifade eden Forum’un Stratejik Partnerlerinden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise Forum ile ilgili; ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik bağımsızlığının temelleri İzmir İktisat Kongresi ile burada atıldı. Şimdi yeni yüzyılın iktisat politikalarını, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi ile ortaya koymaya hazırlanıyoruz. Bu açılıma en büyük katkıyı sağlayan Ege Ekonomik Forum serilerinin İzmir’de ilk kez düzenlenmesine vesile olduğumuzu hatırlatmaktan gurur duyuyorum ve her geçen yıl ulusal ve uluslararası kanaat önderlerinin katılımıyla etki alanımızı daha da genişletiyoruz.’ dedi ve ‘Ekonomiden kalkınma politikalarına, dijitalleşmeden yeni nesil tarıma kadar büyük değişimlerin tetikleyicisi kavramları, sürdürülebilir bir Ege ve Türkiye’yi, bu sene Ege Ekonomik Forum’da konuşacağız’ diyerek ekledi.

Bu yıl altıncısı düzenlenen Ege Ekonomi Forum’a İzmir Ticaret Odası olarak bugüne kadar hep katkı sağladıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Forum’un Stratejik Partnerlerinden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ise; ‘Kentimizde bu tip ekonomiyi tüm yönleriyle ele alan ve gelenekselleşen organizasyonların düzenlenmesinin büyük önem taşıdığı düşüncesindeyiz. Bu durum, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresiyle Cumhuriyet’in ekonomi politikalarının oluşturulmasına ev sahipliği yapan İzmir’in bu köklü geleneğinin güçlendirilmesine de imkan tanımaktadır. Forumu İzmir ekonomisine ait konuların da tartışılması için önemli bir mecra olarak görüyoruz. Ege Ekonomik Forum açılış paneli programının İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde düzenlenecek olmasından ve Üniversitemizde çok değerli ekonomist konukları ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı paylaşmak istiyorum.’ dedi.

Toplantıda ayrıca Ege Ekonomik Forum’a destek veren tüm kurumların temsilcileri de birer konuşma yaparak forumun kalıcılaşması ve sürdürülebilirliğine vurgu yaptı.