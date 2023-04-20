6 ilde arazi toplulaştırma kararı

Bazı illerde arazi toplulaştırma ve acele kamulaştırma yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar'ın Emirdağ, Çay, Şuhut ve Sultandağı, Burdur'un merkez, Kemer ve Yeşilova, Eskişehir'in Çiftler, Isparta'nın Şarkikaraağaç, Kayseri'nin Sarıoğlan, Sivas'ın Şarkışla, Gemerek, Kangal ve Zara ilçelerindeki bazı yerlerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütecek.

Öte yandan Aydın-Denizli Otoyolu ve Bağlantı Yolları Projesi kapsamında Ödemiş-Köşk devlet yolu trafiğinin otoyola bağlanması amacıyla bazı taşınmazlar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Akdağmadeni- Bahçecik Projesi (KOP) kapsamında belirtilen alanlarda da DSİ acele kamulaştırma yapacak.