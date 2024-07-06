6 Şubat depreminin mali faturası 104 milyar doları aştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapımı süren afet konutlarında inceleme yaptı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Tek arzumuz, isteğimiz deprem bölgesini bir an önce ayağa kaldırmak Kahramanmaraş'ımızı eski güzel günlerine kavuşturmak. Hiçbir şekilde burada depremi siyasi bir malzeme yapmaksızın siyaset üstü görerek muhalefet belediyesi tüm sivil toplum örgütleri kim varsa hepsini dinlemek suretiyle hep birlikte el birliğiyle bu süreci yönetmek istiyoruz.” dedi.

276 bin deprem konutu yapıldı

6 Şubat depreminin mali faturasının 104 milyar doları aştığını belirten Bakan Kurum, “Bugüne geldiğimizde o günden bugüne başlattığımız konutlarımızın bizim tarafımızdan bakanlığımız iştiraklerimiz TOKİ tarafından yapılan konutların sayısı 276 bine ulaştı. Şartlar ne olursa olsun ekonomik sıkıntı varmış problem varmış tasarruf tedbiri varmış biz deprem bölgesinin 2. plana düşmesine asla izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.