600 bin kamu işçisinin zam maratonunda kritik gün! 3. teklif açıklanacak

Hükümet 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde üçüncü ve son teklifini bugün verecek.

Taraflar saat 11.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yeniden bir araya gelecek.

İşveren tarafının teklifi ne olmuştu?

Görüşmelerde kamu işverenlerini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası (TÜHİS), ilk olarak 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 16, ikinci 6 ayda yüzde 8 zam teklifi yapmıştı. 2026 yılı için ise ilk 6 ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda yüzde 5 oranında artış teklif edilmişti.

İkinci teklifte ise 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ay yüzde 10 zam önerildi. Böylece ilk 6 ay için 1 puan, ikinci 6 ay için 2 puan artışa gidildi. 2026 teklifinde ise değişiklik yapılmamıştı.

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ikinci teklif sonrası "Süreç bitmedi bir teklif daha verileceğini tahmin ediyoruz" açıklaması yapmıştı.

İşçi ne istiyor?

İşçi kanadı şubat ayında açıkladığı ve işverene verdiği talebinde, birinci altı ay için yüzde 50 ücret artışı yanında, en düşük ücretin günlük 1800TL’ye yükseltilmesi ve altı aylık dilimlerde refah payı artışı istemişti.