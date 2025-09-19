61 ülke temsilcisine Türkiye’nin yaratıcı endüstrileri anlatıldı

ANKARA (EKONOMİ) - UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ATO Kreatif Endüstriler Komisyonunun da katkısıyla, sektörde faaliyet gösteren firmalar, farklı ülkelerden gelen temsilciler ile bilim insanı ve ilgililerin katılımıyla “Kültürel İfadeler ve Kreatif Endüstriler Diplomatik Forumu” düzenlendi.

Forumda, kültürel ifadelerin korunması ve geliştirilmesi için 2005 yılında kabul edilen uluslararası sözleşmenin 20. Yılı da kutlandı. Forum ve sonrasındaki resepsiyon, Foruma ve forum kapsamındaki etkinliklere 61 ülke temsilcisi ve 27 büyükelçi yanında, sektörde öncü 80 sivil toplum kuruluşu ve şirket temsilcisi katıldı.

Küresel işbirliği masaya yatırıldı

Forumda, Türkiye’nin yaratıcı endüstrilerdeki ürünlerinin, kültürel diplomasiye olan katkısı değerlendirildi. Forum sonuçlarına yönelik verilen bilgide, forumda özellikle yabancı ülke temsilcilerine Türkiye’nin kreatif gücünün sergilendiği, Türkiye pazarının gelişmesi yanında, küresel işbirliğinin artması için yollar tartışıldı. Bu kapsamda, yabancı hükümet kuruluşlarıyla kreatif alanda faaliyet gösteren firmaların temas zemini bulduğu, hükümet-iş dünyası ilişkileri için bir adımın başlangıcının yapıldığı vurgulandı.

Ticaret ve kültür köprüleri kurulacak

Türkiye’nin kamu desteğiyle kreatif endüstrilerinin güçlendiği, forumda atılan adımların uluslararası iş anlaşmalarının önünü açacak görüşmeler için bir başlangıç niteliği taşıdığı kaydedildi. Özellikle yaratıcı sektörlerde ticaret ve kültür köprüleri kurmaya yönelik girişimlerin, Türkiye’nin ekonomik diplomasi vizyonuyla birleşerek, yaratıcı endüstrilere de ivme kazandırabileceği anlatıldı.

Foruma, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Kreatif Endüstriler Komisyonu Başkanı Berat Kuzu, Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, Dışişleri Bakanlığı Tanıtım ve Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcısı İlhan Şener, Animasyon Film Yapımcıları Derneği (ANFİYAP) Başkanı İsa Doğmuş ve Konya Sosyal İnovasyon Ajansı Genel Koordinatörü Ali Güney de katıldı.

Forum kapsamında 2005 yılında kabul edilen uluslararası sözleşmenin 20. yılı onuruna özel UNESCO Türkiye Millî Komisyonu (UTMK), Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ev sahipliğinde bir resepsiyon verdi.