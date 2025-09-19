  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. 61 ülke temsilcisine Türkiye’nin yaratıcı endüstrileri anlatıldı
Takip Et

61 ülke temsilcisine Türkiye’nin yaratıcı endüstrileri anlatıldı

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Ankara’da, kültürel ifadeler ve kreatif endüstriler diplomatik forumu yapıldı. 61 ülke temsilcisine Türkiye’nin yaratıcı endüstrileri anlatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
61 ülke temsilcisine Türkiye’nin yaratıcı endüstrileri anlatıldı
Takip Et

ANKARA (EKONOMİ) - UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ATO Kreatif Endüstriler Komisyonunun da katkısıyla, sektörde faaliyet gösteren firmalar, farklı ülkelerden gelen temsilciler ile bilim insanı ve ilgililerin katılımıyla “Kültürel İfadeler ve Kreatif Endüstriler Diplomatik Forumu” düzenlendi.

61 ülke temsilcisine Türkiye’nin yaratıcı endüstrileri anlatıldı - Resim : 1

Forumda, kültürel ifadelerin korunması ve geliştirilmesi için 2005 yılında kabul edilen uluslararası sözleşmenin 20. Yılı da kutlandı. Forum ve sonrasındaki resepsiyon, Foruma ve forum kapsamındaki etkinliklere 61 ülke temsilcisi ve 27 büyükelçi yanında, sektörde öncü 80 sivil toplum kuruluşu ve şirket temsilcisi katıldı.

Küresel işbirliği masaya yatırıldı

Forumda, Türkiye’nin yaratıcı endüstrilerdeki ürünlerinin, kültürel diplomasiye olan katkısı değerlendirildi. Forum sonuçlarına yönelik verilen bilgide, forumda özellikle yabancı ülke temsilcilerine Türkiye’nin kreatif gücünün sergilendiği, Türkiye pazarının gelişmesi yanında, küresel işbirliğinin artması için yollar tartışıldı. Bu kapsamda, yabancı hükümet kuruluşlarıyla kreatif alanda faaliyet gösteren firmaların temas zemini bulduğu, hükümet-iş dünyası ilişkileri için bir adımın başlangıcının yapıldığı vurgulandı.

61 ülke temsilcisine Türkiye’nin yaratıcı endüstrileri anlatıldı - Resim : 2

Ticaret ve kültür köprüleri kurulacak

Türkiye’nin kamu desteğiyle kreatif endüstrilerinin güçlendiği, forumda atılan adımların uluslararası iş anlaşmalarının önünü açacak görüşmeler için bir başlangıç niteliği taşıdığı kaydedildi. Özellikle yaratıcı sektörlerde ticaret ve kültür köprüleri kurmaya yönelik girişimlerin, Türkiye’nin ekonomik diplomasi vizyonuyla birleşerek, yaratıcı endüstrilere de ivme kazandırabileceği anlatıldı.

Foruma, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Kreatif Endüstriler Komisyonu Başkanı Berat Kuzu, Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, Dışişleri Bakanlığı Tanıtım ve Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcısı İlhan Şener, Animasyon Film Yapımcıları Derneği (ANFİYAP) Başkanı İsa Doğmuş ve Konya Sosyal İnovasyon Ajansı Genel Koordinatörü Ali Güney de katıldı.

Forum kapsamında 2005 yılında kabul edilen uluslararası sözleşmenin 20. yılı onuruna özel UNESCO Türkiye Millî Komisyonu (UTMK), Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ev sahipliğinde bir resepsiyon verdi.

Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kooperatiflere toplam 3 milyar liralık kredi imkanı tanınacak
Kooperatiflere toplam 3 milyar liralık kredi imkanı tanınacak
İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı IGEF25 başladı
İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı IGEF25 başladı
Türkiye Varlık Fonu, dünyanın en büyük 10 varlık fonu arasına girdi
Türkiye Varlık Fonu, dünyanın en büyük 10 varlık fonu arasına girdi
Ağustosta elektrikli araç şarj soket sayısı 33 bini geçti
Ağustosta elektrikli araç şarj soket sayısı 33 bini geçti
Sencer Solakoğlu’ndan çiğ süt fiyatı eleştirisi: Böyle devam ederse süt bulamayacaksınız
Sencer Solakoğlu’ndan çiğ süt fiyatı eleştirisi: Böyle devam ederse süt bulamayacaksınız
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ‘vergisiz döviz düzeni’ iddialarına yanıt
"Bireysel döviz işlemlerinin vergi dışı bırakılması söz konusu değildir"