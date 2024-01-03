65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı), engelli maaşı, kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,93 artmasıyla yıllık enflasyon yüzde 64,77 olarak hesaplandı. 2024'ün ilk 6 ayına ait yüzde 15 zam da eklendiğinde, memur ve memur emeklilerinin maaşlarındaki toplam artış yüzde 49,25 olacak.

Aylık artışları enflasyona göre belirlenen işçi ve Bağ-kur emeklileri ise 2023'ün ikinci 6 ayına ait yüzde 37,57 enflasyon oranında zam alacak.

Memur maaş katsayısının belli olmasının ardından 65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı), engelli maaşı, kıdem tazminat tavanı ve bedelli askerlik ücretleri 2024 ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?

Geçen yılın temmuz-aralık döneminde 23 bin 489 lira olan kıdem tazminatı tavanı, 2024 yılı ocak-haziran döneminde 35 bin 057 lira olarak uygulanacak.

Bedelli askerlik 2024 ne kadar?

Bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 liradan 182 bin 608 TL'ye çıktı. Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin rakamı açıklayacak.

Engelli maaşı artacak mı?

Ocak-Temmuz 2024 arasında engelli aylığı engel oranı yüzde 40-69 arası olana 2 bin 797.81 lira, yüzde 70 ve üzeri olana 4 bin 196.70 lira, 18 yaş altı engellilere ise 2 bin 797.81 lira ödeme yapılacak.

65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı) ne kadar zamlandı?

Yaşlılık maaşına yüzde 49.25 zam gelmesi ile mevcut maaş 3 bin 504,84 TL oldu. 2023 yılı Temmuz ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri 2.348 TL olarak hesaplara yatırılıyor.