65 yaş üstü çalışan sayısı artıyor!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

TÜİK’in İstatistiklerle Yaşlılar 2025 verileri açıklandı. Türkiye’de son 5 yılda yaşlı nüfusu yüzde 20’den fazla arttı. Bu artışla birlikte ortalama yaş da yükselirken, yaşlıların son yıllarda işgücüne dönüşümünde de artış görüldü.

Yaşlılar iş hayatında daha çok bulunuyor

Yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı 2024 yılında %13,1 oldu. Bu oran, 2015 yılında yüzde 11,9 oranında bulunuyordu. 65 yaş üstü nüfusun 2020-2021 pandemi dönemi haricinde işgücüne iş gücüne katılımının arttığı görüldü.

Sektörler değişiyor

65 yaş üstü nüfusun tarım sektöründe yoğun olduğu görülüyor ancak yıllar içinde bu oran da geriliyor. 2015 yılında tarımda işgücü olarak bulunan 65 yaş üstü nüfusun oranı yüzde 72,8 olurken, 2024’te bu oran yüzde 56,9’e geriledi.

Sanayide bu oran, aynı dönemde yüzde 4,8’den 7,7’ye, inşaatta yüzde 2,1’den 3,4’e çıktı. En dikkat çeken yükseliş hizmetler alanında oldu. 2015’te hizmet sektörlerinde 65 yaş üstü nüfusun oranı yüzde 20,4 olurken, 2024’te yüzde 32 oldu.

Kadınlar erkekleri geçti

Sektörel dağılımların 65 yaş üstünde cinsiyet ayrımlarına bakıldığında kadınların tarımda hep daha yüksek oranda olduğu görülüyor. 2015 yılında tarım sektöründe 65 yaş üstü erkek iş gücü oranı yüzde 69,9 olurken, kadın oranı yüzde79,9 oluyor. 2024’e gelindiğinde aynı karşılaştırmada oranlar, yüzde 55,3’e karşın yüzde 61 oluyor.

Sanayide de aradaki farkı kadınlar kapatıyor. 2015’te sanayideki 65 yaş üstü erkek oranı yüzde 5,9, kadın oranı ise yüzde 2,5 olurken, 2024’te erkekler yüzde 8,2, kadınlar yüzde 6,6 oluyor.

İnşaat alanında kadınlar yok denecek kadar az olurken, hizmetlerde dikkat çekici tablo burada da görülüyor ve kadınlar erkekleri geçiyor. 2015’te bu alanda erkekler yüzde 21,4 oranında yer alırken, kadınların oranı yüzde 17,6 oluyor. 2024’te ise erkekler yüzde 31,9 oranında, kadınlar ise yüzde 32,3 oranında hizmetler sektöründe bulunuyor.